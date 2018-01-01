Левандовски будет получать 505 тысяч в неделю, если перейдет в Манчестер Юнайтед - СМИ
Манчестер Юнайтед хочет подписать игрока Баварии Роберта Левандовски.
По информации The Sun, 29-летний поляк согласен перебраться в английский клуб, если получит зарплату, соразмерную с зарплатой звезды команды Алексиса Санчеса.
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Санчес получает 500 тысяч фунтов в неделю (около 563 тысячи евро), и Левандовски рассчитывает подписать контракт с зарплатой 505 тысяч фунтов в неделю (569 тысяч евро).
При этом, источник со ссылкой на Marca отмечает, что Левандовски предпочитает перебраться в Реал, однако пока не получил конкретного предложения.
Ранее сообщалось, что форвард Баварии Роберт Левандовски тренируется вместе со своей женой.
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