Н'Голо Канте не хочет переходить в парижский клуб.

Полузащитник Челси Н'Голо Канте не заинтересован в переходе в ПСЖ.

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По информации Paris United, 27-летний футболист отменил запланированную встречу с представителями парижского клуба.

Отмечается, что президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи и спортивный директор Антеру Энрике все равно рассчитывают приобрести Канте и готовы сделать ему новое предложение.

Напомним, форвард ПСЖ Киллиан Мбаппе пытался уговорить Н'Голо Канте перейти в парижский клуб.

Отметим, что Канте в составе сборной Франции стал чемпионом мира.

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