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Полузащитник Челси отменил встречу с ПСЖ - СМИ

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Н'Голо Канте не хочет переходить в парижский клуб.
Н'Голо Канте
Н'Голо Канте
Getty Images

Полузащитник Челси Н'Голо Канте не заинтересован в переходе в ПСЖ.

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По информации Paris United, 27-летний футболист отменил запланированную встречу с представителями парижского клуба.

Отмечается, что президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи и спортивный директор Антеру Энрике все равно рассчитывают приобрести Канте и готовы сделать ему новое предложение.

Напомним, форвард ПСЖ Киллиан Мбаппе пытался уговорить Н'Голо Канте перейти в парижский клуб.

Отметим, что Канте в составе сборной Франции стал чемпионом мира.

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Теги: Н'Голо Канте, Челси, чемпионат Англии по футболу, трансфер, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, футбол
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