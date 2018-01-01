Манчестер Сити согласился продать Зинченко в Вулверхэмптон - Mirror

Несмотря на желание Александра Зинченко остаться в составе "горожан", он, скорее всего, покинет Манчестер.

Манчестер Сити получил предложение от Вулверхэмптона по трансферу украинского полузащитника Александра Зинченко.

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По информации Mirror, “волки“ хотят приобрести футболиста за 16 миллионов фунтов (около 18 миллионов евро). “Горожане“ согласны за эту сумму отпустить 21-летнего украинца.

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При этом ранее сообщалось, что Вулверхэмптон прекращает борьбу за Зинченко из-за покупки защитника Сельты Хонни Кастро. Возможно, теперь “волки” рассматривают украинца именно в качестве полузащитника, а не крайнего защитника.

Напомним, в данный момент Александр Зинченко находится на предсезонном туре Манчестер Сити в США. В матче против Ливерпуля украинец получил одну из лучших оценок в команде.

Сам хавбек рассчитывает остаться в Манчестер Сити.

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