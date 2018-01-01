Новичок Арсенала развлекается с горячей брюнеткой на пляже перед началом нового сезона

Лукас Торрейра проводит отпуск со своей девушкой перед тем, как отправиться в Лондон.

Уругвайский полузащитник Лукас Торрейра, который недавно перешел из Сампдории в Арсенал, перед своим переездом в Лондон решил провести последние свободные дни на пляже.

22-летний футболист отправился на Арубу со своей девушкой Витторией Репетто.

Лукас Торрейра и Виттория Репетто instagram.com/ltorreira34/

Хавбек делится множеством фотографий с отпуска на своей страничке в Instagram.

Лукас Торрейра и Виттория Репетто instagram.com/ltorreira34/

Виттория работает психологом, а также является моделью.

Лукас Торрейра и Виттория Репетто instagram.com/ltorreira34/

Пара познакомилась в Италии во время выступлений Торрейры в Серии А.

Лукас Торрейра и Виттория Репетто instagram.com/ltorreira34/

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Влюбленные наслаждаются отпуском перед началом сезона в АПЛ. Уже на следующей неделе Торрейра отправится в Лондон, где будет тренироваться со своей новой командой.

Лукас Торрейра и Виттория Репетто instagram.com/ltorreira34/

Напомним, одноклубники Лукаса Торрейры искупались в мусорных контейнерах с ледяной водой во время предсезонного сбора Арсенала в Сингапуре.

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