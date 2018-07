Фанат Бирмингема набил тату с изображением тренера команды на ягодицах

Болельщик Бирмингема Кевин Томплинсон набил татуировку главного тренера любимой команды Гари Монка на ягодицах.

В конце прошлого сезона Бирмингем мог вылететь из Чемпионшипа, и Томплинсон пообещал, что сделает тату с лицом Монка, если команда сохранит место в турнире. "Синие" справились с задачей и фанату пришлось выполнить обещание.

📸 Man of his word! @89_kev_bcfc got a tattoo of @GarryMonk after losing a bet that he made on Twitter at the end of last season.



TODAY... the Blues boss ✍️ the masterpiece. #BCFC pic.twitter.com/lcK0yvIRzc