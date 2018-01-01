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Фанат Бирмингема набил тату с изображением тренера команды на ягодицах

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Болельщик изобразил Гари Монка на ягодицах и благодаря этому познакомился с тренером любимой команды.
Гари Монк
Гари Монк
twitter.com/garrymonk

Болельщик Бирмингема Кевин Томплинсон набил татуировку главного тренера любимой команды Гари Монка на ягодицах.

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В конце прошлого сезона Бирмингем мог вылететь из Чемпионшипа, и Томплинсон пообещал, что сделает тату с лицом Монка, если команда сохранит место в турнире. "Синие" справились с задачей и фанату пришлось выполнить обещание.

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Монк узнал о затее Томплинсона и связался с ним, чтобы оплатить услуги тату-мастера. Позже наставник пригласил фаната на тренировку команды и оставил свой автограф под татуировкой в столь интимном месте.

Ранее сообщалось, что во время отпуска на роскошной яхте игрок Барселоны Иван Ракитич показал татуировку жены на ягодицах.

А хавбек Реала Тони Кросс украсил свою руку изображением дочери в розовых очках.

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Теги: Бирмингем, Чемпионшип, футбол, вне игры, фанат, прикол, татуировка, тату
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