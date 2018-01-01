Тоттенхэм объявил название своего нового стадиона
Тоттенхэм объявил название нового 62-тысячного домашнего стадиона. Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.
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Арена получит название Тоттенхэм Хотспур Стэдиум. При этом буква “А“ в слове “Stadium“ стилизована в форме стрелки, указывающей на север. Таким оригинальным способом Тоттенхэм решил представить свое наследие в Северном Лондоне.
New home, new identity.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 26 июля 2018 г.
Unveiling our #SpursNewStadium brand identity.
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“Шпоры“ решили не сохранять название своей прежней арены Уайт Харт Лэйн. В название планировалось также включить имя одного из спонсоров, однако позже идея была отвергнута.
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Первый матч на новом стадионе пройдет 27 августа между Тоттенхэмом и Брайтоном, а 1 сентября на поле выйду звезды “шпор“ и Баварии. Кроме того, на Тоттенхэм Хотспур Стэдиум будут проводиться матчи НФЛ, концерты и другие спортивно-развлекательные мероприятия.
Ранее Тоттенхэм показал видео со строительства нового домашнего стадиона.
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