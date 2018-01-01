Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Тоттенхэм объявил название своего нового стадиона

Комментариев: 0
"Шпоры" практически завершили строительство новой домашней арены.
Новый стадион Тоттенхэма - Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Новый стадион Тоттенхэма - Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
twitter.com/SpursOfficial

Тоттенхэм объявил название нового 62-тысячного домашнего стадиона. Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Читай также: Барселона согласовала с властями города проект по реконструкции Камп Ноу

Арена получит название Тоттенхэм Хотспур Стэдиум. При этом буква “А“ в слове “Stadium“ стилизована в форме стрелки, указывающей на север. Таким оригинальным способом Тоттенхэм решил представить свое наследие в Северном Лондоне.

“Шпоры“ решили не сохранять название своей прежней арены Уайт Харт Лэйн. В название планировалось также включить имя одного из спонсоров, однако позже идея была отвергнута.

Читай также: “Глобальное“ расширение: Боруссия Д увеличит вместительность стадиона на шесть мест

Первый матч на новом стадионе пройдет 27 августа между Тоттенхэмом и Брайтоном, а 1 сентября на поле выйду звезды “шпор“ и Баварии. Кроме того, на Тоттенхэм Хотспур Стэдиум будут проводиться матчи НФЛ, концерты и другие спортивно-развлекательные мероприятия.

Ранее Тоттенхэм показал видео со строительства нового домашнего стадиона.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Тоттенхэм, чемпионат Англии по футболу, футбол, стадион, Тоттенхэм Хотспур Стэдиум, Уайт Харт Лейн, вне игры
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь