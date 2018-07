Тоттенхэм объявил название своего нового стадиона

Тоттенхэм объявил название нового 62-тысячного домашнего стадиона. Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Читай также: Барселона согласовала с властями города проект по реконструкции Камп Ноу

Арена получит название Тоттенхэм Хотспур Стэдиум. При этом буква “А“ в слове “Stadium“ стилизована в форме стрелки, указывающей на север. Таким оригинальным способом Тоттенхэм решил представить свое наследие в Северном Лондоне.

New home, new identity.



Unveiling our #SpursNewStadium brand identity.



More - https://t.co/JaZk7AeRTS#COYS pic.twitter.com/mI1OOHjqz7