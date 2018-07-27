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Зинченко хочет продолжить карьеру в Манчестер Сити

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Украинец не хочет переходить в другой клуб.
Александр Зинченко (справа)
Александр Зинченко (справа)
instagram.com/zinchenko_96/

Украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко прокомментировал возможность перехода в другой клуб и отметил, что хотел бы остаться в составе “горожан“.

“Если честно, то я считаю, что Манчестер Сити является одним из лучших клубов мира. В этой команде мечтает оказаться любой футболист, и я не исключение.

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Стараюсь учиться каждый день, и я готов бороться за место в составе. Безусловно, я профессионал, и готов ко всему, но я хочу остаться в Манчестер Сити.

Не знаю, что случится в будущем, но хочу быть частью этой команды“, - приводит слова Зинченко Mirror.

Напомним, интерес к полузащитнику Манчестер Сити Александру Зинченко проявляют такие клубы АПЛ, как Вулверхэмптон, Ньюкасл и Фулхэм.

Отмечалось, что украинец стал одним из лучших игроков “горожан“ в матче против Ливерпуля в рамках Международного кубка чемпионов.

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Теги: Александр Зинченко, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, футбол
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Комментариев (1)
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Opppppz    27.07.2018, 11:55
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Opppppz
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