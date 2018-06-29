У нападающего Манчестер Юнайтед родился сын

Антони Марсьяль во второй раз стал отцом.

Форвард Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль по разрешению наставника команды Жозе Моуринью покинул США из-за рождения ребенка.

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Марсьяль на своей страничке в Instagram сообщил, что его возлюбленная Мелани да Круз родила ему сына. Девушка в своих соцсетях написала, что мальчика назвали Свон (Swan - в переводе с англ. "лебедь").

Это первый совместный ребенок Антони и Мелани, однако для 22-летнего Свон - второй ребенок. У него есть двухлетняя дочь от его первого брака с Самантой Жаклин.

My princess 👑 Публикация от Anthony Martial (@martial_9) 29 Июн 2018 в 9:05 PDT

Смотрите также фотогалерею девушки Антони Марсьяля.

Напомним, в скором времени игрок Манчестер Сити Кевин Де Брюйне во второй раз станет отцом.

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