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У нападающего Манчестер Юнайтед родился сын

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Антони Марсьяль во второй раз стал отцом.
Антони Марсьяль и Мелани да Круз
Антони Марсьяль и Мелани да Круз
instagram.com/melaniedacruzzoff/

Форвард Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль по разрешению наставника команды Жозе Моуринью покинул США из-за рождения ребенка.

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Марсьяль на своей страничке в Instagram сообщил, что его возлюбленная Мелани да Круз родила ему сына. Девушка в своих соцсетях написала, что мальчика назвали Свон (Swan - в переводе с англ. "лебедь").

Это первый совместный ребенок Антони и Мелани, однако для 22-летнего Свон - второй ребенок. У него есть двухлетняя дочь от его первого брака с Самантой Жаклин.

 

My princess 👑

Публикация от Anthony Martial (@martial_9)

Смотрите также фотогалерею девушки Антони Марсьяля.

Напомним, в скором времени игрок Манчестер Сити Кевин Де Брюйне во второй раз станет отцом.

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Теги: Антони Марсьяль, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры, Мелани да Круз, рождение ребенка, сын
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