У нападающего Манчестер Юнайтед родился сын
Антони Марсьяль во второй раз стал отцом.
Форвард Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль по разрешению наставника команды Жозе Моуринью покинул США из-за рождения ребенка.
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Марсьяль на своей страничке в Instagram сообщил, что его возлюбленная Мелани да Круз родила ему сына. Девушка в своих соцсетях написала, что мальчика назвали Свон (Swan - в переводе с англ. "лебедь").
Это первый совместный ребенок Антони и Мелани, однако для 22-летнего Свон - второй ребенок. У него есть двухлетняя дочь от его первого брака с Самантой Жаклин.
Смотрите также фотогалерею девушки Антони Марсьяля.
Напомним, в скором времени игрок Манчестер Сити Кевин Де Брюйне во второй раз станет отцом.
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