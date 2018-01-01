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Легендарный Фергюсон впервые после кровоизлияния в мозг выступил с речью

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Сэр Алекс Фергюсон поблагодарил людей за поддержку и заботу.
Алекс Фергюсон
Алекс Фергюсон
Getty Images

Легендарный тренер Манчестер Юнайтед сэр Алекс Фергюсон, который перенес кровоизлияние в мозг и серьезную операцию в мае, впервые после случившегося выступил с речью. Видеообращение Фергюсона опубликовала пресс-служба манкунианцев.

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“Сейчас я сделаю короткое сообщение. В первую очередь, я хочу поблагодарить врачей, которые поставили меня на ноги и заботились обо мне. Поверьте, если бы не они, я бы не сидел здесь сегодня. Спасибо вам от меня и от моей семьи.

Было приятно и даже немного неловко получать столько сообщений от болельщиков со всего мира. Ваши добрые слова и пожелания очень мне помогали. Спасибо.

И последнее. Я желаю удачи Жозе Моуринью и команде. Большое спасибо вам за поддержку. В новом сезоне я буду наблюдать за вашей игрой“, - сказал Фергюсон.

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76-летний Фергюсон тренировал Манчестер Юнайтед 27 лет (1986-2013). За это время он выиграл с клубом 38 трофеев, в том числе 13 чемпионских титулов в Англии и 2 Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что экс-президент Феррари Серджио Маркьонне впал в кому.

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Теги: Алекс Фергюсон, Манчестер Юнайтед, футбол, вне игры
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