Легендарный Фергюсон впервые после кровоизлияния в мозг выступил с речью

Легендарный тренер Манчестер Юнайтед сэр Алекс Фергюсон, который перенес кровоизлияние в мозг и серьезную операцию в мае, впервые после случившегося выступил с речью. Видеообращение Фергюсона опубликовала пресс-служба манкунианцев.

“Сейчас я сделаю короткое сообщение. В первую очередь, я хочу поблагодарить врачей, которые поставили меня на ноги и заботились обо мне. Поверьте, если бы не они, я бы не сидел здесь сегодня. Спасибо вам от меня и от моей семьи.

Было приятно и даже немного неловко получать столько сообщений от болельщиков со всего мира. Ваши добрые слова и пожелания очень мне помогали. Спасибо.

И последнее. Я желаю удачи Жозе Моуринью и команде. Большое спасибо вам за поддержку. В новом сезоне я буду наблюдать за вашей игрой“, - сказал Фергюсон.

On Saturday 5 May, the football world was rocked by the news that Sir Alex Ferguson had undergone surgery for a brain haemorrhage.



Since then, the most successful manager in English football history has battled in a way only he knows how.



Today, we bring you a special message. pic.twitter.com/NgGejgM46e