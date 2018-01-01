Клопп ворвался на пресс-конференцию Гвардиолы и вынудил испанца уйти
В рамках Международного кубка чемпионов Манчестер Сити уступил Ливерпулю со счетом 2:1.
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После поединка проводились пресс-конференции с тренерами команд. Первым на встречу с журналистами пришел Хосеп Гвардиола, однако он так и не сумел провести полноценную конференцию.
Во время одного из ответов испанца аудитория начала шуметь - в зал зашел наставник Ливерпуля Юрген Клопп. Однако Пеп не растерялся - он пригласил коллегу к микрофону, пожал ему руку и покинул помещение.
Jurgen Klopp upstages Pep Guardiola at his own press conference 😂 pic.twitter.com/RcpOXXZrEs— Liverpool FC News (@LivEchoLFC) 26 июля 2018 г.
Клопп шутливо отреагировал на эту ситуацию: “Может сюда придет Жозе Моуринью и прервет мою пресс-конференцию?“.
Немецкий специалист не впервые прерывает чье-то общение с журналистами. После известия о трансфере голкипера Алиссона из Ромы в Ливерпуль Клопп ненадолго остановил его первое клубное интервью.
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