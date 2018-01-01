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Клопп ворвался на пресс-конференцию Гвардиолы и вынудил испанца уйти

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После матча Международного кубка чемпионов произошел забавный инцидент.
Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола
Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола
Getty Images

В рамках Международного кубка чемпионов Манчестер Сити уступил Ливерпулю со счетом 2:1.

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После поединка проводились пресс-конференции с тренерами команд. Первым на встречу с журналистами пришел Хосеп Гвардиола, однако он так и не сумел провести полноценную конференцию.

Во время одного из ответов испанца аудитория начала шуметь - в зал зашел наставник Ливерпуля Юрген Клопп. Однако Пеп не растерялся - он пригласил коллегу к микрофону, пожал ему руку и покинул помещение.

Клопп шутливо отреагировал на эту ситуацию: “Может сюда придет Жозе Моуринью и прервет мою пресс-конференцию?“.

Немецкий специалист не впервые прерывает чье-то общение с журналистами. После известия о трансфере голкипера Алиссона из Ромы в Ливерпуль Клопп ненадолго остановил его первое клубное интервью.

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Теги: Юрген Клопп, Ливерпуль, Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, пресс-конференция, Международный кубок чемпионов, футбол, вне игры, прикол
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