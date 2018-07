Клопп ворвался на пресс-конференцию Гвардиолы и вынудил испанца уйти

В рамках Международного кубка чемпионов Манчестер Сити уступил Ливерпулю со счетом 2:1.

После поединка проводились пресс-конференции с тренерами команд. Первым на встречу с журналистами пришел Хосеп Гвардиола, однако он так и не сумел провести полноценную конференцию.

Во время одного из ответов испанца аудитория начала шуметь - в зал зашел наставник Ливерпуля Юрген Клопп. Однако Пеп не растерялся - он пригласил коллегу к микрофону, пожал ему руку и покинул помещение.

Jurgen Klopp upstages Pep Guardiola at his own press conference 😂 pic.twitter.com/RcpOXXZrEs