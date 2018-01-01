Зинченко стал одним из лучших игроков Манчестер Сити в матче против Ливерпуля

Несмотря на поражение в матче Международного кубка чемпионов, британские журналисты высоко оценили игру Александра Зинченко.

Английские журналисты прокомментировали игру украинского полузащитника Манчестер Сити Александра Зинченко в матче против Ливерпуля.

По мнению британцев, Зинченко был одним из лучших игроков своей команды и получил оценку 7 за свои действия на поле. Отметку выше получил лишь Эрик Гарсия.

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“Александр очень уверенно выглядел в первом тайме, он был одним из лидеров Манчестер Сити. Именно благодаря Зинченко команда уверенно двигалась вперед.

Но во второй половине игры, когда он вернулся на левый фланг, он сыграл чуть хуже“, - написал корреспондент Manchester Evening News.

Еще один портал оценил игру Зинченко в 7,5 баллов. Более высокую оценку среди игроков “горожан“ также получил Эрик Гарсия.

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“Несмотря не плохую игру с дортмундской Боруссией, Зинченко вновь вышел в старте и выглядел другим футболистом. Он быстро и точно выполнял передачи, формировал игру команды в полузащите из глубины.

Во втором тайме он играл слева и хорошо показал себя на этой позиции, продолжая поддерживать атаку“, - отметил корреспондент профильного портала City Watch.

Вашему вниманию видео игры Александра Зинченко в матче против Ливерпуля:

Напомним, Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе Манчестер Сити в матче Международного кубка чемпионов.

Несмотря на поражение от Ливерпуля, украинец считает, что “горожане“ не опозорились в этой встрече.

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