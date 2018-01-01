Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Форвард МЮ покинул расположение команды из-за рождения второго ребенка

Комментариев: 0
Антони Марсьяль покинул США из-за рождения второго ребенка.
Антони Марсьяль
Антони Марсьяль
instagram.com/martial_9/

Нападающий Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль покинул расположение команды, которая находится в США и участвует в Международном кубке чемпионов.

Читай также: Тоттенхэм готовит предложение для МЮ по трансферу форварда

По информации Sky Sports, "красные дьяволы" позволили 22-летнему футболисту покинуть команду, чтобы быть рядом со своей беременной девушкой. В скором времени у француза родится второй ребенок.

Издание отмечает, что будущее футболиста в манчестерском клубе остается неизвестным. Сам футболист хочет покинуть команду.

Отмечалось, что Манчестер Юнайтед уже повесил ценник на Антони Марсьяля.

Напомним, манкунианцы выиграли у Милана в серии послематчевых пенальти в матче Международного кубка чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Милан - Манчестер Юнайтед.

Со всеми результатами Международного кубка чемпионов можно ознакомиться здесь.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Антони Марсьяль, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, Международный кубок чемпионов, футбол, вне игры, семья
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь