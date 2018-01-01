Форвард МЮ покинул расположение команды из-за рождения второго ребенка

Антони Марсьяль покинул США из-за рождения второго ребенка.

Нападающий Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль покинул расположение команды, которая находится в США и участвует в Международном кубке чемпионов.

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По информации Sky Sports, "красные дьяволы" позволили 22-летнему футболисту покинуть команду, чтобы быть рядом со своей беременной девушкой. В скором времени у француза родится второй ребенок.

Издание отмечает, что будущее футболиста в манчестерском клубе остается неизвестным. Сам футболист хочет покинуть команду.

Отмечалось, что Манчестер Юнайтед уже повесил ценник на Антони Марсьяля.

Напомним, манкунианцы выиграли у Милана в серии послематчевых пенальти в матче Международного кубка чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Милан - Манчестер Юнайтед.

Со всеми результатами Международного кубка чемпионов можно ознакомиться здесь.

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