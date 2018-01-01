Де Брюйне во второй раз станет отцом

Кевин Де Брюйне сообщил, что они с супругой ожидают рождения второго ребенка.

Кевин Де Брюйне с женой и сыном instagram.com/kevindebruyne/

Полузащитник Манчестер Сити и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне сообщил, что его жена Микель беременна.

У пары уже есть сын Мэйсон Милан, который родился в марте 2016 года. Теперь у Мэйсона появится братик или сестричка.

Кевин Де Брюйне с беременной женой и сыном instagram.com/kevindebruyne/

Читай также: Макгрегор во второй раз станет отцом

"Готовится стать старшим братом", - написал Де Брюйне на страничке в Instagram и приложил пару фотографий. А его супруга написала: "Семья из четверых".

Кевин Де Брюйне с сыном Мэйсоном instagram.com/kevindebruyne/

Ранее сообщалось, что капитан Реала Серхио Рамос сделал предложение матери своих троих детей.

А вот другой игрок "сливочных" Гарет Бэйл отменил запланированную на это лето свадьбу.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.