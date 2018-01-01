Де Брюйне во второй раз станет отцом
Кевин Де Брюйне сообщил, что они с супругой ожидают рождения второго ребенка.
Полузащитник Манчестер Сити и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне сообщил, что его жена Микель беременна.
У пары уже есть сын Мэйсон Милан, который родился в марте 2016 года. Теперь у Мэйсона появится братик или сестричка.
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"Готовится стать старшим братом", - написал Де Брюйне на страничке в Instagram и приложил пару фотографий. А его супруга написала: "Семья из четверых".
Ранее сообщалось, что капитан Реала Серхио Рамос сделал предложение матери своих троих детей.
А вот другой игрок "сливочных" Гарет Бэйл отменил запланированную на это лето свадьбу.
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