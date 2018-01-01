Зинченко - о поражении от Ливерпуля: Мы не опозорились

Александр Зинченко прокомментировал поражение от Ливерпуля в матче Международного кубка чемпионов.

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко подвел итоги матча Международного кубка чемпионов, в котором его команда уступила Ливерпулю со счетом 2:1.

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“Думаю, мы хорошо сыграли. Да, мы не смогли реализовать все имеющиеся у нас шансы, но, мне кажется, что в конце матча нужно было назначить пенальти. В игре приняли участие молодые игроки, и мы никогда не играли в таком составе, но все отлично себя проявили.

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Безусловно, нам нужно улучшать свою игру, но сегодня просто не повезло. Мы старались играть в привычный футбол, но не всегда получалось. Мы не опозорились, ведь мы знаем, что нам нужно улучшать. У нас впереди долгий путь, но мы постараемся добиться большего в новом сезоне, особенно в Лиге чемпионов“, - приводит слова Зинченко официальный сайт Манчестер Сити.

Напомним, украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко принял участие в матче против Ливерпуля.

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