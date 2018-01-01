Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Зинченко - о поражении от Ливерпуля: Мы не опозорились

Комментариев: 0
Александр Зинченко прокомментировал поражение от Ливерпуля в матче Международного кубка чемпионов.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
mancity.com

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко подвел итоги матча Международного кубка чемпионов, в котором его команда уступила Ливерпулю со счетом 2:1.

Читай также: Вулверхэмптон прекращает борьбу за Зинченко - журналист

“Думаю, мы хорошо сыграли. Да, мы не смогли реализовать все имеющиеся у нас шансы, но, мне кажется, что в конце матча нужно было назначить пенальти. В игре приняли участие молодые игроки, и мы никогда не играли в таком составе, но все отлично себя проявили.

Читай также: Зинченко похвастался любимым напитком с собственным изображением

Безусловно, нам нужно улучшать свою игру, но сегодня просто не повезло. Мы старались играть в привычный футбол, но не всегда получалось. Мы не опозорились, ведь мы знаем, что нам нужно улучшать. У нас впереди долгий путь, но мы постараемся добиться большего в новом сезоне, особенно в Лиге чемпионов“, - приводит слова Зинченко официальный сайт Манчестер Сити.

Напомним, украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко принял участие в матче против Ливерпуля.

Смотрите также видео голов и обзор матча Манчестер Сити – Ливерпуль.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Александр Зинченко, Манчестер Сити, Ливерпуль, Международный кубок чемпионов, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь