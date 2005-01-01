Официально: Челси подписал 38-летнего экс-вратаря сборной Англии
Лондонский Челси объявил о заключении соглашения с экс-вратарем сборной Англии Робертом Грином. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Контракт с 38-летнем голкипером рассчитан на один год. Грин будет выступать в качестве третьего вратаря “синих“, который будет дублером для Тибо Куртуа и Вилли Кабальеро.
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Челси решил пригласить в команду возрастного голкипера из-за нехватки в заявке команды английских игроков.
За свою карьеру Грин выступал в таких клубах, как Норвич Сити, Вест Хэм, Куинз Парк Рейнджерс, Лидс Юнайтед и Хаддерсфилд. С 2005 по 2012 год вызывался в сборную Англии.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед также объявил о подписании возрастного голкипера Ли Гранта.
Кроме того, 40-летний итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон в новом сезоне будет выступать за ПСЖ.
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