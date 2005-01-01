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Официально: Челси подписал 38-летнего экс-вратаря сборной Англии

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Лондонский клуб объявил о подписании контракта с Робертом Грином.
Роберт Грин стал игроком Челси
Роберт Грин стал игроком Челси
chelseafc.com

Лондонский Челси объявил о заключении соглашения с экс-вратарем сборной Англии Робертом Грином. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракт с 38-летнем голкипером рассчитан на один год. Грин будет выступать в качестве третьего вратаря “синих“, который будет дублером для Тибо Куртуа и Вилли Кабальеро.

Роберт Грин стал игроком Челси
Роберт Грин стал игроком Челси
chelseafc.com

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Челси решил пригласить в команду возрастного голкипера из-за нехватки в заявке команды английских игроков.

За свою карьеру Грин выступал в таких клубах, как Норвич Сити, Вест Хэм, Куинз Парк Рейнджерс, Лидс Юнайтед и Хаддерсфилд. С 2005 по 2012 год вызывался в сборную Англии.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед также объявил о подписании возрастного голкипера Ли Гранта.

Кроме того, 40-летний итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон в новом сезоне будет выступать за ПСЖ.

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Теги: Роберт Грин, Челси, чемпионат Англии по футболу, футбол, контракт, вратарь
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