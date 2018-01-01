Ливерпуль согласовал контракт с Видой - СМИ

Турецкие журналисты заявляют, что Ливерпуль продолжает переговоры по трансферу Домагоя Виды.

Ливерпуль ведет переговоры о трансфере защитника Бешикташа Домагоя Виды.

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По данным турецкого портала A Spor, "красные" согласовали условия личного контракта с игроком сборной Хорватии. Отмечается, что соглашение будет подписано по схеме "2+1".

Следующим шагом мерсисайдцев будут переговоры с Бешикташем о сумме трансфера. Отмечается, что турецкий клуб рассчитывает получить 25 миллионов евро.

Напомним, изначально в СМИ сообщалось, что Ливерпуль готов предложить 27 миллионов за Домагоя Виду и постарается завершить сделку на этой неделе.

Позже журналисты заявили, что "красные" отказались от этого трансфера.

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