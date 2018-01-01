Игроки Арсенала искупались в мусорных контейнерах, заполненных ледяной водой
"Канониры" весело проводят время во время предсезонного сбора в Сингапуре.
Арсенал под руководством Унаи Эмери проводит предсезонную подготовку в Сингапуре.
Игроки лондонского клуба весело проводят время и решили немного закалиться, окунувшись в ледяную воду.
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Специально для футболистов подготовили мусорные контейнеры с водой и льдом, чтобы ванная получилась поистине холодной.
Пока Пьер-Эмерик Обамеянг корчился от холода, его партнеры по команде Шкодран Мустафи и Сеад Колашинац спокойно фотографировались, находясь в ледяной воде.
Напомним, в контейнер с ледяной водой на спор окунулся экс-игрок Шахтера Генрих Мхитарян, о чем он рассказал в своем Twitter.
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