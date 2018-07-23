Игрок сборной Англии рассекал на водном мотоцикле во время отпуска на Барбадосе

Маркус Рашфорд решил отвлечься от поражения в борьбе за третье место на ЧМ-2018.

Маркус Рашфорд с девушкой отдыхает на Барбадосе thesun.co.uk

Нападающий Манчестер Юнайтед и сборной Англии Маркус Рашфорд после выступления в России на чемпионате мира решил отправиться в отпуск.

Футболист был замечен на острове Барбадос в сопровождении своей девушки Люсии.

Маркус Рашфорд с девушкой отдыхает на Барбадосе thesun.co.uk

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Пара весело проводит время, рассекая волны на водном мотоцикле, о чем футболист поспешил рассказать своим подписчикам в Instagram.

“Волны“, - коротко подписал публикацию Рашфорд.

Wavvy 🌊 Публикация от Marcus Rashford (@marcusrashford) 23 Июл 2018 в 11:47 PDT

Рашфорд выглядит веселым и довольным, несмотря на поражение в борьбе за третье место на ЧМ-2018 от Бельгии.

Маркус Рашфорд отдыхает на Барбадосе thesun.co.uk

Его главным утешением служит прекрасная девушка Люсия, которая работает пиар-менеджером в манчестерской компании.

Девушка Маркуса Рашфорда thesun.co.uk

Хороший отдых позволит Рашфорду восстановиться морально и физически перед началом нового сезона в АПЛ.

Маркус Рашфорд отдыхает на Барбадосе thesun.co.uk

Ранее сообщалось, что звезда Барселоны Лионель Месси во время отпуска спасался от фанатов в море, а потом посетил свадебную вечеринку Сеска Фабрегаса.

А игрок сборной Хорватии Иван Ракитич похвастался татуировкой жены на ягодицах во время отдыха на роскошной яхте.

Также идеальный отпуск на песчаном берегу проводит лидер Ливерпуля Мохамед Салах.

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