Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ливерпуль решил отказаться от трансфера Виды

Комментариев: 0
Наставник Ливерпуля Юрген Клопп решил, что команде не нужен хорватский защитник Домагой Вида.
Домагой Вида
Домагой Вида
Getty Images

Ливерпуль отказался от идеи трансфера защитника Бешикташа и сборной Хорватии Домагоя Виды.

Читай также: Клопп: От Ливерпуля ждут трофеев, но я не могу этого гарантировать

По информации Liverpool Echo, “красные“ не собираются подписывать никакого игрока на эту позицию. По мнению главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа, в команде достаточно футболистов, которые способны качественно играть в защите.

Ранее в СМИ появилась информация, что на этой неделе Ливерпуль отправит своих представителей в Турцию и предложит 27 миллионов фунтов за переход Домагоя Виды.

Отметим, что трансферная стоимость Виды составляет 12 миллионов евро по данным Transfermarkt.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, трансфер, Домагой Вида, Бешикташ, чемпионат Турции по футболу, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь