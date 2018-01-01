Ливерпуль решил отказаться от трансфера Виды
Наставник Ливерпуля Юрген Клопп решил, что команде не нужен хорватский защитник Домагой Вида.
Ливерпуль отказался от идеи трансфера защитника Бешикташа и сборной Хорватии Домагоя Виды.
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По информации Liverpool Echo, “красные“ не собираются подписывать никакого игрока на эту позицию. По мнению главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа, в команде достаточно футболистов, которые способны качественно играть в защите.
Ранее в СМИ появилась информация, что на этой неделе Ливерпуль отправит своих представителей в Турцию и предложит 27 миллионов фунтов за переход Домагоя Виды.
Отметим, что трансферная стоимость Виды составляет 12 миллионов евро по данным Transfermarkt.
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