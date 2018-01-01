Фабрегас устроил крутую вечеринку на Ибице в честь свадьбы, пригласив звезд футбола

Свадебную вечеринку Сеска Фабрегаса посетили Лионель Месси, Луис Суарес, Джон Терри, Тьерри Анри и Карлос Пуйоль.

Сеск Фабрегас отметил свадьбу с друзьями на Ибице thesun.co.uk

Полузащитник Челси Сеск Фабрегас устроил шикарную вечеринку на Ибице в честь своей свадьбы, на которой собрал звезд Барселоны, Челси и Арсенала.

Сеск Фабрегас с семьей thesun.co.uk

Фабрегас женился на своей возлюбленной Даниэлле Семаан в середине мая. Церемония проходила во дворце около Лондона и на ней присутствовали лишь члены семьи.

Антонелла Рокуццо и Лионель Месси thesun.co.uk

Спустя некоторое время Сеск и Даниэлла решили отпраздновать это значимое событие со своими друзьями.

Луис Суарес с женой Софьей Бальби thesun.co.uk

На красной дорожке в этот прекрасный вечер был замечен Лионель Месси со своей супругой Антонеллой Рокуццо, которые проводят свой отпуск на яхте на Ибице.

Легенда Челси Джон Терри с супругой Софи thesun.co.uk

Также вечеринку посетили игроки Барселоны - Луис Суарес со своей женой Софьей Бальби и Серхио Бускетс с супругой Еленой Галерой.

Серхио Бускетс с супругой Еленой Галерой thesun.co.uk

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А вот игрок Барселоны Жорди Альба пришел на вечеринку в одиночестве и фотографировался с приглашенными на гулянку игроками Челси - Итаном Ампаду, Россом Баркли и Давидем Дзаппакостой.

Жорди Альба, Итан Ампаду, Росс Баркли и Давиде Дзаппакоста thesun.co.uk

В одиночестве посетил звездную тусовку и полузащитник Челси, ставший одним из героев сборной Франции - Н'Голо Канте.

Н'Голо Канте thesun.co.uk

Среди легенд мирового футбола на вечеринке присутствовали Джон Терри, Карлес Пуйоль и Тьерри Анри. Они приехали вместе со своими вторыми половинками.

Карлес Пуйоль с женой Ванессой Лоренцо thesun.co.uk

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Приехал на свадебную вечеринку и экс-игрок Барселоны, ныне выступающий вместе с Фабрегасом в Челси - Педро, который взял с собой прекрасную девушку в красном платье.

Педро со своей спутницей thesun.co.uk

31-летний Фабрегас женился на 43-летней Даниэлле спустя 7 лет отношений. у пары есть трое общих детей. Также Сеск воспитывает старших сына и дочь своей жены от первого брака.

Сеск Фабрегас с Даниэллой и их тремя детьми thesun.co.uk

Ранее сообщалось, что капитан Реала Серхио Рамос сделал предложение своей возлюбленной, которая родила ему троих детей.

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