Фабрегас устроил крутую вечеринку на Ибице в честь свадьбы, пригласив звезд футбола
Полузащитник Челси Сеск Фабрегас устроил шикарную вечеринку на Ибице в честь своей свадьбы, на которой собрал звезд Барселоны, Челси и Арсенала.
Фабрегас женился на своей возлюбленной Даниэлле Семаан в середине мая. Церемония проходила во дворце около Лондона и на ней присутствовали лишь члены семьи.
Спустя некоторое время Сеск и Даниэлла решили отпраздновать это значимое событие со своими друзьями.
На красной дорожке в этот прекрасный вечер был замечен Лионель Месси со своей супругой Антонеллой Рокуццо, которые проводят свой отпуск на яхте на Ибице.
Также вечеринку посетили игроки Барселоны - Луис Суарес со своей женой Софьей Бальби и Серхио Бускетс с супругой Еленой Галерой.
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А вот игрок Барселоны Жорди Альба пришел на вечеринку в одиночестве и фотографировался с приглашенными на гулянку игроками Челси - Итаном Ампаду, Россом Баркли и Давидем Дзаппакостой.
В одиночестве посетил звездную тусовку и полузащитник Челси, ставший одним из героев сборной Франции - Н'Голо Канте.
Среди легенд мирового футбола на вечеринке присутствовали Джон Терри, Карлес Пуйоль и Тьерри Анри. Они приехали вместе со своими вторыми половинками.
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Приехал на свадебную вечеринку и экс-игрок Барселоны, ныне выступающий вместе с Фабрегасом в Челси - Педро, который взял с собой прекрасную девушку в красном платье.
31-летний Фабрегас женился на 43-летней Даниэлле спустя 7 лет отношений. у пары есть трое общих детей. Также Сеск воспитывает старших сына и дочь своей жены от первого брака.
Ранее сообщалось, что капитан Реала Серхио Рамос сделал предложение своей возлюбленной, которая родила ему троих детей.
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