Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Фабрегас устроил крутую вечеринку на Ибице в честь свадьбы, пригласив звезд футбола

Комментариев: 0
Свадебную вечеринку Сеска Фабрегаса посетили Лионель Месси, Луис Суарес, Джон Терри, Тьерри Анри и Карлос Пуйоль.
Сеск Фабрегас отметил свадьбу с друзьями на Ибице
Сеск Фабрегас отметил свадьбу с друзьями на Ибице
thesun.co.uk

Полузащитник Челси Сеск Фабрегас устроил шикарную вечеринку на Ибице в честь своей свадьбы, на которой собрал звезд Барселоны, Челси и Арсенала.

Сеск Фабрегас с семьей
Сеск Фабрегас с семьей
thesun.co.uk

Фабрегас женился на своей возлюбленной Даниэлле Семаан в середине мая. Церемония проходила во дворце около Лондона и на ней присутствовали лишь члены семьи.

Антонелла Рокуццо и Лионель Месси
Антонелла Рокуццо и Лионель Месси
thesun.co.uk

Спустя некоторое время Сеск и Даниэлла решили отпраздновать это значимое событие со своими друзьями.

Луис Суарес с женой Софьей Бальби
Луис Суарес с женой Софьей Бальби
thesun.co.uk

На красной дорожке в этот прекрасный вечер был замечен Лионель Месси со своей супругой Антонеллой Рокуццо, которые проводят свой отпуск на яхте на Ибице.

Легенда Челси Джон Терри с супругой Софи
Легенда Челси Джон Терри с супругой Софи
thesun.co.uk

Также вечеринку посетили игроки Барселоны - Луис Суарес со своей женой Софьей Бальби и Серхио Бускетс с супругой Еленой Галерой.

Серхио Бускетс с супругой Еленой Галерой
Серхио Бускетс с супругой Еленой Галерой
thesun.co.uk

Читай также: Фабрегас во время отпуска решил поработать диджеем

А вот игрок Барселоны Жорди Альба пришел на вечеринку в одиночестве и фотографировался с приглашенными на гулянку игроками Челси - Итаном Ампаду, Россом Баркли и Давидем Дзаппакостой.

Жорди Альба, Итан Ампаду, Росс Баркли и Давиде Дзаппакоста
Жорди Альба, Итан Ампаду, Росс Баркли и Давиде Дзаппакоста
thesun.co.uk

В одиночестве посетил звездную тусовку и полузащитник Челси, ставший одним из героев сборной Франции - Н'Голо Канте.

Н'Голо Канте
Н'Голо Канте
thesun.co.uk

Среди легенд мирового футбола на вечеринке присутствовали Джон Терри, Карлес Пуйоль и Тьерри Анри. Они приехали вместе со своими вторыми половинками.

Карлес Пуйоль с женой Ванессой Лоренцо
Карлес Пуйоль с женой Ванессой Лоренцо
thesun.co.uk

Читай также: Бэйл отменил свадьбу со своей возлюбленной

Приехал на свадебную вечеринку и экс-игрок Барселоны, ныне выступающий вместе с Фабрегасом в Челси - Педро, который взял с собой прекрасную девушку в красном платье.

Педро со своей спутницей
Педро со своей спутницей
thesun.co.uk

31-летний Фабрегас женился на 43-летней Даниэлле спустя 7 лет отношений. у пары есть трое общих детей. Также Сеск воспитывает старших сына и дочь своей жены от первого брака.

Сеск Фабрегас с Даниэллой и их тремя детьми
Сеск Фабрегас с Даниэллой и их тремя детьми
thesun.co.uk

Ранее сообщалось, что капитан Реала Серхио Рамос сделал предложение своей возлюбленной, которая родила ему троих детей.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Сеск Фабрегас, Челси, Н'Голо Канте, Джон Терри, Росс Баркли, Жорди Альба, Луис Суарес, Лионель Месси, Карлес Пуйоль, Барселона, Тьерри Анри, Арсенал, футбол, вне игры, Ибица, вечеринка, свадьба
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь