Игроки Челси исполнили мечту 4-летнего фаната из Австралии
Челси под руководством нового главного тренера Маурицио Сарри отправился в Австралию, где выиграл товарищеский матч с Перт Глори (1:0).
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4-летний житель австралийского города Перт Хадсон Маккарти записал видео, в котором пригласил игроков любимого клуба в гости. На его просьбу откликнулись Давид Луис, Тьемуе Бакайоко и Итан Ампаду.
Игроки “синих“ подарили юному фанату футболку и билет на матч, поиграли с ним в футбол и разделили с ним ужин.
“Мечты сбываются“, - написано под видео на официальной страничке Челси в Twitter.
A dream come true. 💙— Chelsea FC (@ChelseaFC) 23 июля 2018 г.
Watch @DavidLuiz_4, @timoeb08 and @ethanamp4 surprise a young Blue at his home in Perth! #CFCinPerth pic.twitter.com/akPdyQiPX4
Луис в качестве подарка пообещал Хадсону забить гол, однако не сумел это сделать. Единственный мяч в матче с Перт Глори забил на 5-й минуте Педро.
Напомним, экс-тренер Челси Антонио Конте после увольнения из клуба решил отправиться в отпуск вместе с женой в родную Италию.
Конте собирается подать на “синих“ в суд, чтобы получить максимальную компенсацию.
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