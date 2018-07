Игроки Челси исполнили мечту 4-летнего фаната из Австралии

Челси под руководством нового главного тренера Маурицио Сарри отправился в Австралию, где выиграл товарищеский матч с Перт Глори (1:0).

Читай также: Игроки Челси сходили в кино и сфотографировались с Козловским

4-летний житель австралийского города Перт Хадсон Маккарти записал видео, в котором пригласил игроков любимого клуба в гости. На его просьбу откликнулись Давид Луис, Тьемуе Бакайоко и Итан Ампаду.

Игроки “синих“ подарили юному фанату футболку и билет на матч, поиграли с ним в футбол и разделили с ним ужин.

“Мечты сбываются“, - написано под видео на официальной страничке Челси в Twitter.

A dream come true. 💙



Watch @DavidLuiz_4, @timoeb08 and @ethanamp4 surprise a young Blue at his home in Perth! #CFCinPerth pic.twitter.com/akPdyQiPX4