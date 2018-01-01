Игроки Челси исполнили мечту 4-летнего фаната из Австралии

Футболисты откликнулись на просьбу юного фаната и пришли к нему в гости.

Челси под руководством нового главного тренера Маурицио Сарри отправился в Австралию, где выиграл товарищеский матч с Перт Глори (1:0).

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4-летний житель австралийского города Перт Хадсон Маккарти записал видео, в котором пригласил игроков любимого клуба в гости. На его просьбу откликнулись Давид Луис, Тьемуе Бакайоко и Итан Ампаду.

Игроки “синих“ подарили юному фанату футболку и билет на матч, поиграли с ним в футбол и разделили с ним ужин.

“Мечты сбываются“, - написано под видео на официальной страничке Челси в Twitter.

Луис в качестве подарка пообещал Хадсону забить гол, однако не сумел это сделать. Единственный мяч в матче с Перт Глори забил на 5-й минуте Педро.

Напомним, экс-тренер Челси Антонио Конте после увольнения из клуба решил отправиться в отпуск вместе с женой в родную Италию.

Конте собирается подать на “синих“ в суд, чтобы получить максимальную компенсацию.

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