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Кариус покинет Ливерпуль - The Sun

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Голкипер Ливерпуля Лорис Кариус в ближайшее время покинет команду.
Лорис Кариус
Лорис Кариус
Getty Images

Вратарь Ливерпуля Лорис Кариус в ближайшее время покинет состав команды.

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По информации The Sun, наставник "красных" Юрген Клопп согласен избавиться от игрока после его неудачи в финале Лиги чемпионов против Реала. Дополнительным стимулом к принятию этого решения стали курьезные ошибки, допущенные Кариусом во время предсезонного сбора.

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Кроме того, Ливерпуль уже подписал вратаря Ромы Алиссона, который стал самым дорогим трансфером голкипера в истории футбола.

Отметим, что издание не называет клубы, в которых может продолжить карьеру Кариус.

Ранее сообщалось, что голкипера Ливерпуля Лориса Кариуса после неудач утешает потрясающая красотка Даниэлла Грэйс.

Напомним, Ливерпуль также собирается продать еще семерых футболистов.

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Теги: Лорис Кариус, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, трансфер, футбол
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