Манчестер Сити представил новую гостевую форму на сезон 2018/19
"Горожане" показали, в какой экипировке будут выступать на выезде в будущем сезоне.
Манчестер Сити представил новый комплект гостевой формы на сезон 2018/19, сообщает официальный сайт "горожан".
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Новая экипировка выполнена в темно-синем цвете и дополнена желтыми и голубыми полосами. Шорты выполнены в таком же цвете. Ярким дополнением к образу служат желтые гетры.
Техническим спонсором "горожан" является популярный производитель Nike.
Ранее сообщалось, что Челси представил новую гостевую форму, выполненную в ярком желтом цвете.
Также новые комплекты экипировки показал Тоттенхэм.
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