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Манчестер Сити представил новую гостевую форму на сезон 2018/19

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"Горожане" показали, в какой экипировке будут выступать на выезде в будущем сезоне.
Манчестер Сити представил новую гостевую форму
Манчестер Сити представил новую гостевую форму
Getty Images

Манчестер Сити представил новый комплект гостевой формы на сезон 2018/19, сообщает официальный сайт "горожан".

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Новая экипировка выполнена в темно-синем цвете и дополнена желтыми и голубыми полосами. Шорты выполнены в таком же цвете. Ярким дополнением к образу служат желтые гетры.

Манчестер Сити представил новую гостевую форму
Манчестер Сити представил новую гостевую форму
mancity.com

Техническим спонсором "горожан" является популярный производитель Nike.

Манчестер Сити представил новую гостевую форму
Манчестер Сити представил новую гостевую форму
mancity.com

Ранее сообщалось, что Челси представил новую гостевую форму, выполненную в ярком желтом цвете.

Также новые комплекты экипировки показал Тоттенхэм.

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Теги: Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, футбол, экипировка
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