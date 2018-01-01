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Ибрагимович посетил тренировку Манчестер Юнайтед в Лос-Анджелесе

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Златан Ибрагимович пришел на тренировку бывшего клуба.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Шведский форвард Златан Ибрагимович решил проведать игроков Манчестер Юнайтед и посетил тренировку команды в Лос-Анджелесе.

"Красные дьяволы" проводят предсезонный тур в США и готовятся к матчу с Миланом в рамках Международного кубка чемпионов.

Златан Ибрагимович и Майкл Каррик
Златан Ибрагимович и Майкл Каррик
thesun.co.uk

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Ибрагимович пообщался с главным тренером манкунианцев Жозе Моуринью, а также с его новым помощником - ветераном команды Майклом Карриком, который по завершению сезона повесил бутсы на гвоздь.

Майкл Каррик, Жозе Моуринью и Златан Ибрагимович
Майкл Каррик, Жозе Моуринью и Златан Ибрагимович
thesun.co.uk

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"Привет всем. Смотрите, кто вернулся! Наблюдаю за тренировкой Манчестер Юнайтед и вижу много качественной игры, но не такой качественной, как моя. Здорово вновь увидеть парней, видеть, что они счастливы и хорошо тренируются", - приводит слова Ибрагимовича The Sun.

Жозе Моуринью и Златан Ибрагимович
Жозе Моуринью и Златан Ибрагимович
thesun.co.uk

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"Будьте готовы к новому сезону, ведь должно произойти нечто потрясающее. И босс тоже что-то готовит, я не сомневаюсь. Так что желаю всего самого лучшего в новом сезоне и наслаждайтесь игрой!", - добавил Ибрагимович.

Напомним, легендарный шведский нападающий Златан Ибрагимович покинул Манчестер Юнайтед в конце марта и дерзко объявил о своем переходе в Лос-Анджелес Гэлакси.

Позже Ибрагимович признавался, что скучает по "красным дьяволам" и Жозе Моуринью.

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Теги: Майкл Каррик, Жозе Моуринью, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, Златан Ибрагимович, футбол, тренировка
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