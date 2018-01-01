Ливерпуль собирается продать семь футболистов

Мерсисайдцы готовы попрощаться с некоторыми игроками.

Ливерпуль рассчитывает продать нескольких игроков до закрытия трансферного окна.

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По информации Liverpool Echo, состав “красных“ покинут голкипер Симон Миньоле, полузащитники Педро Чиривелья, Марко Груич, Лазар Маркович, Олувасейи Оджо и нападающие Дэнни Ингз и Дивок Ориги.

Ливерпуль уже определился с суммами, которые хочет выручить с продажи футболистов:

Миньоле - 12,5 миллионов фунтов (14 миллионов евро);

Чиривелья - 5 миллионов фунтов (5,6 миллионов евро);

Груич - 20 миллионов фунтов (22,4 миллиона евро);

Маркович - 7 миллионов фунтов (7,8 миллионов евро);

Оджо - 15 миллионов фунтов (16,8 миллионов евро);

Ингз - 20 миллионов фунтов (22,4 миллиона евро);

Ориги - 27 миллионов фунтов (30 миллионов евро).

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Таким образом, суммарно мерсисайдцы могут получить 106,5 миллионов фунтов (около 120 миллионов евро). У “красных“ уже есть предложения по этим игрокам. С некоторыми из этого списка клуб готов продолжить сотрудничество, однако отдаст их в аренду в другие команды.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль совершил самый дорогой трансфер голкипера, подписав вратаря Ромы Алиссона.

Отмечалось, что “красные“ готовы предложить Бешикташу 27 миллионов фунтов за Домагоя Виду.

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