Вулверхэмптон прекращает борьбу за Зинченко - журналист

Корреспондент Тим Нэш на своей страничке в Twitter сообщил, что Вулверхэмптон не станет покупать у Манчестер Сити Александра Зинченко.

Нэш пришел к такому выводу из-за скорой покупки “волками“ защитника Сельты Хонни Кастро, который может играть на любом фланге.

“Я так понимаю, что подписание Хонни Кастро означает, что Вулверхэмптон прекращает гонку за Александром Зинченко“, - написал Нэш.

I understand the signing of Jonny, who can play right wing back or left wing back, ends the pursuit of @ManCity's Olegzandr Zinchenko.