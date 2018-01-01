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Вулверхэмптон прекращает борьбу за Зинченко - журналист

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Журналист Тим Нэш полагает, что Вулверхэмптон не будет приобретать Александра Зинченко у Манчестер Сити.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
instagram.com/zinchenko_96/

Корреспондент Тим Нэш на своей страничке в Twitter сообщил, что Вулверхэмптон не станет покупать у Манчестер Сити Александра Зинченко.

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Нэш пришел к такому выводу из-за скорой покупки “волками“ защитника Сельты Хонни Кастро, который может играть на любом фланге.

“Я так понимаю, что подписание Хонни Кастро означает, что Вулверхэмптон прекращает гонку за Александром Зинченко“, - написал Нэш.

Напомним, украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко мог перейти в Вулверхэмптон за 16 миллионов фунтов (около 18 миллионов евро).

Также интерес к футболисту проявляют Фулхэм и Ньюкасл.

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Теги: Александр Зинченко, Манчестер Сити, Вулверхэмптон, чемпионат Англии по футболу, футбол, трансфер, слухи, вне игры
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