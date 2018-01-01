Вулверхэмптон прекращает борьбу за Зинченко - журналист
Корреспондент Тим Нэш на своей страничке в Twitter сообщил, что Вулверхэмптон не станет покупать у Манчестер Сити Александра Зинченко.
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Нэш пришел к такому выводу из-за скорой покупки “волками“ защитника Сельты Хонни Кастро, который может играть на любом фланге.
“Я так понимаю, что подписание Хонни Кастро означает, что Вулверхэмптон прекращает гонку за Александром Зинченко“, - написал Нэш.
I understand the signing of Jonny, who can play right wing back or left wing back, ends the pursuit of @ManCity's Olegzandr Zinchenko.— Tim Nash (@TimNash_1) 23 июля 2018 г.
Напомним, украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко мог перейти в Вулверхэмптон за 16 миллионов фунтов (около 18 миллионов евро).
Также интерес к футболисту проявляют Фулхэм и Ньюкасл.
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