Наставник Ливерпуля поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал об ожиданиях болельщиков и амбициях команды, но он не смог дать гарантии относительно новых побед.

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“Обязан ли Ливерпуль в этом сезоне выиграть трофей? Люди скажут, что да, обязан. Конечно, это наш следующий шаг, и нам нужно быть готовым к этому.

Да, от Ливерпуля ждут трофеев, но я не могу этого гарантировать. Я понимаю людей, я понимаю, чего от нас ждут, и это нормально, но давать обещаний я не могу.

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Мы тоже ждем от себя большего. Мы постараемся победить в чемпионате и выиграть все возможные кубки, но это не значит, что у нас это получится. Однако я уверяю, что мы крайне амбициозны, это верно на все сто процентов“, - приводит слова Клоппа The Telegraph.

Напомним, в минувшем сезоне Ливерпуль занял третье место в АПЛ и проиграл Реалу в финале Лиги чемпионов в Киеве.

В подготовке к новому сезону “красные“ сделали несколько громких трансферов, главным из которых является переход голкипера Алиссона из Ромы, который стал самым дорогим трансфером игрока на этой позиции.

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