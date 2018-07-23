Ливерпуль заплатит 27 миллионов за Виду - The Sun

Представители Ливерпуля отправятся в Турцию, чтобы заключить сделку с Бешикташем по трансферу Домагоя Виды.

Ливерпуль отправит своих представителей в Турцию на переговоры с Бешикташем. “Красные“ хотят купить хорватского защитника Домагоя Виду.

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Как сообщает The Sun, Бешикташ выставил ценник на футболиста в размере 27 миллионов фунтов (около 30 миллионов евро). По информации источника, Ливерпуль согласен заплатить эту сумму и хочет заключить сделку уже на этой неделе.

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Бешикташ уже получил предложение от Вест Хэма, однако турки его отклонили, как и предложение Эвертона. Если “красные“ сумеют подписать Виду, то он станет пятым новичком в команде. До этого Ливерпуль приобрел Алиссона, Джердана Шакири, Наби Кейту и Фабиньо.

Напомним, хорватский футболист Домагой Вида стал игроком Бешикташа в январе на правах свободного агента.

Серьезный интерес к футболисту появился у испанских и английских клубов после успешного выступления на ЧМ-2018.

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