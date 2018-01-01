Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Защитник Вест Хэма: Ярмоленко – захватывающий игрок

Комментариев: 0
Игрок Вест Хэма Райан Фредерикс поделился своими впечатлениями об Андрее Ярмоленко.
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
whufc.com

Защитник Вест Хэма Райан Фредерикс поделился своим мнением о новичке команды Андрее Ярмоленко.

Читай также: Тренер Вест Хэма - о Ярмоленко: Он хорошо подходит требованиям Премьер-лиги

“Ярмоленко – захватывающий игрок. Я думаю, что мы хорошо дополняем друг друга на поле.

Он может обыграть один в один, войти в штрафную. А я могу пойти поддержать его в атаке, либо остаться сзади и страховать“, - приводит слова Фредерикса официальный сайт Вест Хэма

Напомним, в среду, 11 июля, полузащитник Андрей Ярмоленко перешел в Вест Хэм из дортмундской Боруссии.

Решение о трансфере украинец принял после разговора с Сергеем Ребровым.

Отметим, что Ярмоленко уже оформил голевую передачу во втором матче за новый клуб.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Андрей Ярмоленко, Вест Хэм, чемпионат Англии по футболу, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь