Защитник Вест Хэма: Ярмоленко – захватывающий игрок

Игрок Вест Хэма Райан Фредерикс поделился своими впечатлениями об Андрее Ярмоленко.

Защитник Вест Хэма Райан Фредерикс поделился своим мнением о новичке команды Андрее Ярмоленко.

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“Ярмоленко – захватывающий игрок. Я думаю, что мы хорошо дополняем друг друга на поле.

Он может обыграть один в один, войти в штрафную. А я могу пойти поддержать его в атаке, либо остаться сзади и страховать“, - приводит слова Фредерикса официальный сайт Вест Хэма.

Напомним, в среду, 11 июля, полузащитник Андрей Ярмоленко перешел в Вест Хэм из дортмундской Боруссии.

Решение о трансфере украинец принял после разговора с Сергеем Ребровым.

Отметим, что Ярмоленко уже оформил голевую передачу во втором матче за новый клуб.

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