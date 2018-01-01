Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Конте после увольнения из Челси отправился с женой в отпуск

Комментариев: 0
Экс-тренер Челси в обществе супруги пытается пережить свое увольнение.
Антонио Конте
Антонио Конте
Getty Images

Бывший тренер Челси Антонио Конте отправился в отпуск, сообщает The Sun.

Читай также: Конте трогательным посланием попрощался с Челси

Итальянец тяжело переживает свое увольнение из лондонского клуба, и решил провести время с супругой, чтобы забыть о проблемах.

Антонио Конте с женой Элизабеттой
Антонио Конте с женой Элизабеттой
thesun.co.uk

Конте впервые после отставки был замечен журналистами. 

Антонио Конте
Антонио Конте
thesun.co.uk

Он отдыхает на пляже в итальянском городке Берджеджи.

Антонио Конте
Антонио Конте
thesun.co.uk

Компанию тренеру помимо жены составили его дочь и брат.

Антонио Конте с семьей
Антонио Конте с семьей
thesun.co.uk

Напомним, лондонский Челси уволил Антонио Конте и назначил на его место экс-тренера Наполи Маурицио Сарри.

Итальянский специалист собирается подать в суд на клуб и потребовать компенсацию.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Антонио Конте, Челси, чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры, увольнение, отпуск
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь