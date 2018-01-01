Конте после увольнения из Челси отправился с женой в отпуск

Экс-тренер Челси в обществе супруги пытается пережить свое увольнение.

Бывший тренер Челси Антонио Конте отправился в отпуск, сообщает The Sun.

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Итальянец тяжело переживает свое увольнение из лондонского клуба, и решил провести время с супругой, чтобы забыть о проблемах.

Антонио Конте с женой Элизабеттой thesun.co.uk

Конте впервые после отставки был замечен журналистами.

Антонио Конте thesun.co.uk

Он отдыхает на пляже в итальянском городке Берджеджи.

Антонио Конте thesun.co.uk

Компанию тренеру помимо жены составили его дочь и брат.

Антонио Конте с семьей thesun.co.uk

Напомним, лондонский Челси уволил Антонио Конте и назначил на его место экс-тренера Наполи Маурицио Сарри.

Итальянский специалист собирается подать в суд на клуб и потребовать компенсацию.

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