Кариус обратился к людям, критикующим его игру

Голкипер Ливерпуля Лорис Кариус ответил на критику.

Вратарь Ливерпуля Лорис Кариус ответил на критику, вызванную его ошибками в матче Международного кубка чемпионов против дортмундской Боруссии.

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"Обращаюсь к тем, кому нравится смотреть на то, как другие совершают ошибки и страдают: я сочувствую вам. Не знаю, что случилось в вашей жизни и из-за чего у вас столько злости и ненависти, но я молюсь, чтобы это прошло и у вас наступили хорошие времена", - написал Кариус в Stories в Instagram.

Кариус обратился к критикам instagram.com/lorisk21/

Напомним, Ливерпуль уступил Боруссии Д в матче Международного кубка чемпионов со счетом 1:3.

Несмотря на ошибки голкипера "красных" Лориса Кариуса, за него вступился легендарный Икер Касильяс.

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