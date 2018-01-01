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Кариус обратился к людям, критикующим его игру

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Голкипер Ливерпуля Лорис Кариус ответил на критику.
Лорис Кариус
Лорис Кариус
Getty Images

Вратарь Ливерпуля Лорис Кариус ответил на критику, вызванную его ошибками в матче Международного кубка чемпионов против дортмундской Боруссии.

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"Обращаюсь к тем, кому нравится смотреть на то, как другие совершают ошибки и страдают: я сочувствую вам. Не знаю, что случилось в вашей жизни и из-за чего у вас столько злости и ненависти, но я молюсь, чтобы это прошло и у вас наступили хорошие времена", - написал Кариус в Stories в Instagram.

Кариус обратился к критикам
Кариус обратился к критикам
instagram.com/lorisk21/

Напомним, Ливерпуль уступил Боруссии Д в матче Международного кубка чемпионов со счетом 1:3.

Несмотря на ошибки голкипера "красных" Лориса Кариуса, за него вступился легендарный Икер Касильяс.

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Теги: Лорис Кариус, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры
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