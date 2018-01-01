Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Манчестер Юнайтед определил главные трансферные цели

Комментариев: 0
"Красные дьяволы" планируют усилить линию обороны.
Гарри Магуайр
Гарри Магуайр
Getty Images

Руководство Манчестер Юнайтед определилось с приоритетами в трансферной политике и планирует усилить линию обороны команды.

Читай также: Магуайр – своей девушке: Попроси соседей выбросить мусор, Англия еще не едет домой

По информации Daily Mail, манкунианцы рассматривают трех футболистов - Гарри Магуайра (Лестер), Леонардо Бонуччи (Милан) и Тоби Алдервейрелда (Тоттенхэм). Главной целью "красных дьяволов" является защитник Лестера и сборной Англии Гарри Магуайр.

"Лисы" хотят получить 65 миллионов фунтов (около 73,6 миллионов евро). Манчестер Юнайтед пытается заключить сделку с Лестером.

Издание отмечает, что в случае покупки Магуайра Жозе Моуринью должен будет расстаться с одним из нынешних игроков команды. Скорее всего, клуб покинет Маркос Рохо.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед планирует приобрести сразу двух игроков Баварии.

Отмечалось, что защитник "красных дьяволов" Дэйли Блинд перешел в Аякс.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Жозе Моуринью, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры, трансферы
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь