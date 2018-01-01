Манчестер Юнайтед определил главные трансферные цели

"Красные дьяволы" планируют усилить линию обороны.

Руководство Манчестер Юнайтед определилось с приоритетами в трансферной политике и планирует усилить линию обороны команды.

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По информации Daily Mail, манкунианцы рассматривают трех футболистов - Гарри Магуайра (Лестер), Леонардо Бонуччи (Милан) и Тоби Алдервейрелда (Тоттенхэм). Главной целью "красных дьяволов" является защитник Лестера и сборной Англии Гарри Магуайр.

"Лисы" хотят получить 65 миллионов фунтов (около 73,6 миллионов евро). Манчестер Юнайтед пытается заключить сделку с Лестером.

Издание отмечает, что в случае покупки Магуайра Жозе Моуринью должен будет расстаться с одним из нынешних игроков команды. Скорее всего, клуб покинет Маркос Рохо.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед планирует приобрести сразу двух игроков Баварии.

Отмечалось, что защитник "красных дьяволов" Дэйли Блинд перешел в Аякс.

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