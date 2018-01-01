Зинченко: Я готов ко всему
Украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко прокомментировал возможный уход из команды.
Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко сообщил, что готов к возможному уходу из команды и хочет больше времени проводить на поле.
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"Если быть честным, то я готов ко всему. Конечно, мне хочется больше играть, больше времени проводить на поле и показать всем, чего я стою.
Посмотрим, что будет дальше и как сложится моя карьера", - приводит слова Зинченко Manchester Evening News.
Напомним, интерес к игроку Манчестер Сити Александру Зинченко проявляют Вулверхэмптон, Ньюкасл и Фулхэм.
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