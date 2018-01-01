Моуринью считает, что у Манчестер Юнайтед нет команды

Главный тренер "красных дьяволов" пытается сделать из игроков единую команду.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью после товарищеского матча с Сан-Хосе Эртвейкс (0:0) заявил, что у него нет команды.

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“Этот матч - еще одна тренировка. Мы не команда, у нас сейчас есть набор игроков из различных команд: из основы, из молодежного состава, игроки, вернувшиеся из аренды, и юниоры. У нас все еще нет команды, чтобы добиться отличного результата, но это была отличная тренировка.

Конечно, тяжело, когда у нас нет десяти игроков основного состава, но мы сохраняем мотивацию, хотя это и сложно“, - приводит слова Моуринью официальный сайт Манчестер Юнайтед.

Ранее сообщалось, что наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью выбрал нового капитана команды.

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