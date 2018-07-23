Касильяс - о Кариусе: Оставьте парня в покое!

Легендарный голкипер Реала заступился за вратаря Ливерпуля Лориса Кариуса.

Экс-вратарь Реала Икер Касильяс, выступающий сейчас за Порту, высказался в защиту вратаря Ливерпуля Лориса Кариуса, которого до сих пор высмеивают за его ошибки в финале Лиги чемпионов против Реала.

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“Эта атака на Лориса Кариуса когда-нибудь закончится? Я говорю о нем, как и о многих других вратарях. В мире существует много других серьезных проблем! Оставьте парня в покое! Он тоже человек! Как и все мы“, - написал Касильяс в Twitter.

Este ataque a @LorisKarius va a terminar alguna vez? Hablo de él como tantos otros guardametas. Hay muchos más problemas serios en el mundo joder! Dejar al chaval en paz! También es persona. Como lo somos todos! — Iker Casillas (@IkerCasillas) 22 июля 2018 г.

Напомним, Ливерпуль уступил Реалу со счетом 3:1 в финале Лиги чемпионов.

После матча стало известно, что голкипер “красных“ Лорис Кариус получил сотрясение мозга в результате столкновения с капитаном Королевского клуба Серхио Рамосом. Именно эта травма повлияла на его игру.

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