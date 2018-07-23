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Касильяс - о Кариусе: Оставьте парня в покое!

Комментариев: 1
Легендарный голкипер Реала заступился за вратаря Ливерпуля Лориса Кариуса.
Лорис Кариус
Лорис Кариус
Getty Images

Экс-вратарь Реала Икер Касильяс, выступающий сейчас за Порту, высказался в защиту вратаря Ливерпуля Лориса Кариуса, которого до сих пор высмеивают за его ошибки в финале Лиги чемпионов против Реала.

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“Эта атака на Лориса Кариуса когда-нибудь закончится? Я говорю о нем, как и о многих других вратарях. В мире существует много других серьезных проблем! Оставьте парня в покое! Он тоже человек! Как и все мы“, - написал Касильяс в Twitter.

Напомним, Ливерпуль уступил Реалу со счетом 3:1 в финале Лиги чемпионов.

После матча стало известно, что голкипер “красных“ Лорис Кариус получил сотрясение мозга в результате столкновения с капитаном Королевского клуба Серхио Рамосом. Именно эта травма повлияла на его игру.

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Теги: Лорис Кариус, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, Лига Чемпионов, Икер Касильяс, футбол
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
Гость  (аноним)  23.07.2018, 09:59
Оценка:  0
Гость
Если причина в травме. То зачем купили нового вратаря за 60 млн.
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