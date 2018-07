Ливерпуль провернул рекордный в истории футбола трансфер голкипера, подписав вратаря Ромы Алиссона.

После заключения сделки бразилец давал свое первое клубное интервью, однако его прервал наставник команды Юрген Клопп. 51-летний специалист, извиняясь, зашел в комнату, где был Алиссон, чем вызвал у голкипера улыбку.

Клопп обнял вратаря и поприветствовал его в команде. Они немного пообщались, после чего Клопп покинул помещение, а Алиссон продолжил давать интервью представителям Ливерпуля.

When your first @LFCTV interview gets interrupted by the boss! 😂😂https://t.co/hWeZgjkbRw pic.twitter.com/86SHqpfa3M