Наставник Ливерпуля Юрген Клопп ворвался на клубное интервью Алиссона, чтобы поздравить его с приходом в команду.

Ливерпуль провернул рекордный в истории футбола трансфер голкипера, подписав вратаря Ромы Алиссона.

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После заключения сделки бразилец давал свое первое клубное интервью, однако его прервал наставник команды Юрген Клопп. 51-летний специалист, извиняясь, зашел в комнату, где был Алиссон, чем вызвал у голкипера улыбку.

Клопп обнял вратаря и поприветствовал его в команде. Они немного пообщались, после чего Клопп покинул помещение, а Алиссон продолжил давать интервью представителям Ливерпуля.

Ранее сообщалось, что перед переходом в Ливерпуль Алиссон получил сообщение от лидера “красных“ Мохамеда Салаха, с которым он ранее вместе выступал в Роме.

Отмечалось, что сам Салах находится в отпуске, однако скоро прибудет в расположение команды.

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