Клопп настолько обрадовался трансферу Алиссона, что прервал его первое интервью
Ливерпуль провернул рекордный в истории футбола трансфер голкипера, подписав вратаря Ромы Алиссона.
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После заключения сделки бразилец давал свое первое клубное интервью, однако его прервал наставник команды Юрген Клопп. 51-летний специалист, извиняясь, зашел в комнату, где был Алиссон, чем вызвал у голкипера улыбку.
Клопп обнял вратаря и поприветствовал его в команде. Они немного пообщались, после чего Клопп покинул помещение, а Алиссон продолжил давать интервью представителям Ливерпуля.
When your first @LFCTV interview gets interrupted by the boss! 😂😂https://t.co/hWeZgjkbRw pic.twitter.com/86SHqpfa3M— Liverpool FC (@LFC) 19 июля 2018 г.
Ранее сообщалось, что перед переходом в Ливерпуль Алиссон получил сообщение от лидера “красных“ Мохамеда Салаха, с которым он ранее вместе выступал в Роме.
Отмечалось, что сам Салах находится в отпуске, однако скоро прибудет в расположение команды.
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