Конте подаст в суд на Челси и потребует компенсацию за увольнение

Антонио Конте собирается подавать в суд на лондонский клуб.

Итальянский специалист Антонио Конте планирует подать в суд на Челси из-за своего увольнения.

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По информации The Times, Конте недоволен, что клуб затягивал с решением о его отставке и теперь он может не найти работу на будущий сезон.

Юристы тренера обратятся в суд, где потребуют от Челси максимальную компенсацию за последний год контракта в размере 9 миллионов фунтов (около 10 миллионов евро).

Лондонский клуб будет оспаривать это требование, аргументируя свое решение критикой руководства со стороны Конте.

Напомним, место Антонио Конте в Челси занял экс-тренер Наполи Маурицио Сарри, который в качестве своей основной цели в клубе называет развлечение.

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