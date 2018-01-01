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Конте подаст в суд на Челси и потребует компенсацию за увольнение

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Антонио Конте собирается подавать в суд на лондонский клуб.
Антонио Конте
Антонио Конте
Getty Images

Итальянский специалист Антонио Конте планирует подать в суд на Челси из-за своего увольнения.

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По информации The Times, Конте недоволен, что клуб затягивал с решением о его отставке и теперь он может не найти работу на будущий сезон.

Юристы тренера обратятся в суд, где потребуют от Челси максимальную компенсацию за последний год контракта в размере 9 миллионов фунтов (около 10 миллионов евро).

Лондонский клуб будет оспаривать это требование, аргументируя свое решение критикой руководства со стороны Конте.

Напомним, место Антонио Конте в Челси занял экс-тренер Наполи Маурицио Сарри, который в качестве своей основной цели в клубе называет развлечение.

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Теги: Антонио Конте, Челси, чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры, суд
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