Лондонский клуб продемонстрировал новый комплект гостевой формы на будущий сезон.

Лондонский Челси на официальном сайте презентовал новый комплект выездной формы на сезон 2018/19.

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Гостевая экипировка клуба выполнена в ярком желтом цвете. Комплект дополнен гетрами классического цвета Челси - синим. Клуб вернулся к желтому цвету, который использовался командой в чемпионский сезон 2014/15.

Челси презентовал гостевую форму на сезон 2018/19 chelseafc.com

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Впервые команда наденет новую форму в товарищеском матче с Интером, который состоится в субботу, 28 июля. Техническим спонсором Челси выступает компания Nike.

Челси презентовал гостевую форму на сезон 2018/19 chelseafc.com

Напомним, испанская Барселона также показала новый комплект домашней формы в желтом цвете на сезон 2018/19.

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