Защитник Манчестер Юнайтед Антонио Валенсия стал новым капитаном команды.

Капитан Манчестер Юнайтед Майкл Каррик по завершению сезона 2017/18 повесил бутсы на гвоздь.

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После чемпионата мира в России звучали призывы назначить новым капитаном команды Поля Погба, который выиграл Кубок мира в составе сборной Франции. Однако наставник “красных дьяволов“ Жозе Моуринью отдал предпочтение ветерану команды Антонио Валенсии, который в минувшем сезоне периодически надевал капитанскую повязку.

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“В прошлом сезоне Валенсия заменял Каррика в качестве капитана. В этом году он будет вести команду за собой. В случае, если он не будет принимать участия в матче, то повязка будет передана по иерархии дальше - Эшли Янгу, Андеру Эррере или Хуану Мате“, - приводит слова Моуринью The Sun.

Ранее сообщалось, что экс-игрок сборной Франции Патрис Эвра записал эмоциональное видео, в котором призвал уважать Поля Погба.

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