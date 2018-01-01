Вест Хэм сделал предложение Бешикташу по трансферу Виды

Вест Хэм включился в борьбу за защитника Бешикташа Домагоя Виду.

Вест Хэм проявляет интерес к игроку Бешикташа Домагою Виде.

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По информации Milliyet, лондонцы уже сделали предложение турецкому клубу в размере 22 миллиона евро. "Молотобойцы" перебили предложения Эвертона и Ливерпуля, который готовы заплатить за Виду 20 миллионов евро.

Отмечается, что Бешикташ рассчитывает выручить 35 миллионов евро с продажи хорвата.

Напомним, в услугах игрока Бешикташа Домагоя Виды заинтересованы несколько европейских клубов.

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