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Вест Хэм сделал предложение Бешикташу по трансферу Виды

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Вест Хэм включился в борьбу за защитника Бешикташа Домагоя Виду.
Домагой Вида
Домагой Вида
Getty Images

Вест Хэм проявляет интерес к игроку Бешикташа Домагою Виде.

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По информации Milliyet, лондонцы уже сделали предложение турецкому клубу в размере 22 миллиона евро. "Молотобойцы" перебили предложения Эвертона и Ливерпуля, который готовы заплатить за Виду 20 миллионов евро.

Отмечается, что Бешикташ рассчитывает выручить 35 миллионов евро с продажи хорвата.

Напомним, в услугах игрока Бешикташа Домагоя Виды заинтересованы несколько европейских клубов.

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Теги: Вест Хэм, чемпионат Англии по футболу, трансфер, Домагой Вида, Бешикташ, чемпионат Турции по футболу, футбол
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