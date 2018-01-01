Алиссон получил сообщение от Салаха за день до трансфера
Лидер Ливерпуля Мохамед Салах, который ранее выступал в Роме вместе с новичком “красных“ Алиссоном, за день до трансфера написал бывшему одноклубнику сообщение.
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“После того, как Салах ушел из Ромы, мы не общались. Мы вновь встретились на поле в матче Лиги чемпионов. Но вчера он прислал мне сообщение: “Эй, чего же ты ждешь?“.
Как только переговоры достигли продвинутой стадии, я сразу же ему написал: “Успокойся, я уже в пути“.
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Я очень рад, что вновь смогу играть в одной команде с Мохамедом. Он не просто отличный игрок, но и настоящая личность и замечательный человек. Это очень важно. Находиться каждый день с отличными людьми и игроками - это невероятно“, - приводит слова Алиссона официальный сайт Ливерпуля.
While #LFC and @OfficialASRoma finalised the details of his transfer on Wednesday evening, @Alissonbecker received a text message...— Liverpool FC (@LFC) 19 июля 2018 г.
The sender?? @MoSalah. 🤔
Full story: https://t.co/pYzqxpZlXC pic.twitter.com/hmdng8M7gJ
Напомним, звездный игрок Ливерпуля Мохамед Салах сейчас находится в отпуске, который проводит на песчаном пляже вдали от скопления людей.
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