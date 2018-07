Алиссон получил сообщение от Салаха за день до трансфера

Лидер Ливерпуля Мохамед Салах, который ранее выступал в Роме вместе с новичком “красных“ Алиссоном, за день до трансфера написал бывшему одноклубнику сообщение.

“После того, как Салах ушел из Ромы, мы не общались. Мы вновь встретились на поле в матче Лиги чемпионов. Но вчера он прислал мне сообщение: “Эй, чего же ты ждешь?“.

Как только переговоры достигли продвинутой стадии, я сразу же ему написал: “Успокойся, я уже в пути“.

Я очень рад, что вновь смогу играть в одной команде с Мохамедом. Он не просто отличный игрок, но и настоящая личность и замечательный человек. Это очень важно. Находиться каждый день с отличными людьми и игроками - это невероятно“, - приводит слова Алиссона официальный сайт Ливерпуля.

While #LFC and @OfficialASRoma finalised the details of his transfer on Wednesday evening, @Alissonbecker received a text message...



The sender?? @MoSalah. 🤔



Full story: https://t.co/pYzqxpZlXC pic.twitter.com/hmdng8M7gJ