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Алиссон получил сообщение от Салаха за день до трансфера

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Мохамед Салах очень хотел, чтобы Алиссон перешел в Ливерпуль.
Алиссон
Алиссон
liverpoolfc.com

Лидер Ливерпуля Мохамед Салах, который ранее выступал в Роме вместе с новичком “красных“ Алиссоном, за день до трансфера написал бывшему одноклубнику сообщение.

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“После того, как Салах ушел из Ромы, мы не общались. Мы вновь встретились на поле в матче Лиги чемпионов. Но вчера он прислал мне сообщение: “Эй, чего же ты ждешь?“.

Как только переговоры достигли продвинутой стадии, я сразу же ему написал: “Успокойся, я уже в пути“.

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Я очень рад, что вновь смогу играть в одной команде с Мохамедом. Он не просто отличный игрок, но и настоящая личность и замечательный человек. Это очень важно. Находиться каждый день с отличными людьми и игроками - это невероятно“, - приводит слова Алиссона официальный сайт Ливерпуля.

Напомним, звездный игрок Ливерпуля Мохамед Салах сейчас находится в отпуске, который проводит на песчаном пляже вдали от скопления людей.

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Теги: Мохамед Салах, Алиссон, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, трансфер, Рома, чемпионат Италии по футболу, футбол
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