Официально: Ливерпуль совершил самый дорогой трансфер голкипера
Голкипер Ромы Алиссон сменил клубную прописку и официально стал игроком Ливерпуля.
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25-летний бразилец успешно прошел медосмотр и подписал с клубом соглашение сроком на 5 лет. Сумма трансфера составила 62,5 миллиона евро плюс 10 миллионов евро Рома может получить в качестве бонусов.
Еще 2,5 миллиона евро “красные“ выплатят Интернасьоналу, который воспитал игрока.
😍👌https://t.co/gN0qvFl8QO pic.twitter.com/EkazE39We5— Liverpool FC (@LFC) 19 июля 2018 г.
Таким образом, трансфер Алиссона стал самым дорогим в истории трансфером голкипера.
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“Я очень рад. Я всегда мечтал носить футболку такого престижного клуба, который привык побеждать. Стать частью этого клуба и этой семьи - огромный шаг в моей жизни и карьере.
Не сомневайтесь, я буду отдавать этой команде всего себя“, - цитирует Алиссона пресс-служба Ливерпуля.
Ready. 💪 pic.twitter.com/P6UgPewmnq— Liverpool FC (@LFC) 19 июля 2018 г.
Ранее сообщалось, что голкипер Ливерпуля Лорис Кариус допустил очередной нелепый “ляп“.
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