Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Официально: Ливерпуль совершил самый дорогой трансфер голкипера

Комментариев: 0
Алиссон официально стал игроком "красных".
Алиссон Беккер стал игроком Ливерпуля
Алиссон Беккер стал игроком Ливерпуля
liverpoolfc.com

Голкипер Ромы Алиссон сменил клубную прописку и официально стал игроком Ливерпуля. 

Читай также: Ливерпуль представил третий комплект формы на сезон 2018/19

25-летний бразилец успешно прошел медосмотр и подписал с клубом соглашение сроком на 5 лет. Сумма трансфера составила 62,5 миллиона евро плюс 10 миллионов евро Рома может получить в качестве бонусов.

Еще 2,5 миллиона евро “красные“ выплатят Интернасьоналу, который воспитал игрока.

Таким образом, трансфер Алиссона стал самым дорогим в истории трансфером голкипера.

Читай также: Ливерпуль активировал опцию выкупа Шакири

“Я очень рад. Я всегда мечтал носить футболку такого престижного клуба, который привык побеждать. Стать частью этого клуба и этой семьи - огромный шаг в моей жизни и карьере.

Не сомневайтесь, я буду отдавать этой команде всего себя“, - цитирует Алиссона пресс-служба Ливерпуля.

Ранее сообщалось, что голкипер Ливерпуля Лорис Кариус допустил очередной нелепый “ляп“.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Алиссон, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, трансфер, Рома, чемпионат Италии по футболу, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь