Алиссон официально стал игроком "красных".

Голкипер Ромы Алиссон сменил клубную прописку и официально стал игроком Ливерпуля.

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25-летний бразилец успешно прошел медосмотр и подписал с клубом соглашение сроком на 5 лет. Сумма трансфера составила 62,5 миллиона евро плюс 10 миллионов евро Рома может получить в качестве бонусов.

Еще 2,5 миллиона евро “красные“ выплатят Интернасьоналу, который воспитал игрока.

Таким образом, трансфер Алиссона стал самым дорогим в истории трансфером голкипера.

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“Я очень рад. Я всегда мечтал носить футболку такого престижного клуба, который привык побеждать. Стать частью этого клуба и этой семьи - огромный шаг в моей жизни и карьере.

Не сомневайтесь, я буду отдавать этой команде всего себя“, - цитирует Алиссона пресс-служба Ливерпуля.

Ранее сообщалось, что голкипер Ливерпуля Лорис Кариус допустил очередной нелепый “ляп“.

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