Красотка пятницы: аппетитная певица, которая заменит игроку Ливерпуля футбол

Спорт bigmir)net продолжает вести свою постоянную рубрику Красотка пятницы. В этот раз мы представляем вашему вниманию очаровательную Перри Эдвардс.

Перри Эдвардс instagram.com/perrieedwards/

Перри Эдвардс – популярная британская певица, участница группы Little Mix, которая стала победителем восьмого сезона шоу The X Factor в Англии.

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Красотка долгое время встречалась с экс-солистом группы One Direction Зейном Маликом, и даже собиралась выйти за него замуж, однако в августе 2015 года пара неожиданно разорвала отношения.

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Теперь Эдвардс является девушкой игрока Ливерпуля Алекса Окслейда-Чемберлена, который травмировал колено в апрельском матче Лиги чемпионов против Ромы. Из-за этой травмы он не просто пропустил остаток сезона и ЧМ-2018, но и не сможет помочь команде в предстоящем сезоне.

Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:

Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была сексуальная модель, которая утешает Кариуса после нелепых ошибок.

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