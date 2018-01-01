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Красотка пятницы: аппетитная певица, которая заменит игроку Ливерпуля футбол

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Спорт bigmir)net продолжает вести свою постоянную рубрику Красотка пятницы. В этот раз мы представляем вашему вниманию очаровательную Перри Эдвардс.

Перри Эдвардс
Перри Эдвардс
instagram.com/perrieedwards/

Перри Эдвардс – популярная британская певица, участница группы Little Mix, которая стала победителем восьмого сезона шоу The X Factor в Англии.

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Красотка долгое время встречалась с экс-солистом группы One Direction Зейном Маликом, и даже собиралась выйти за него замуж, однако в августе 2015 года пара неожиданно разорвала отношения.

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Теперь Эдвардс является девушкой игрока Ливерпуля Алекса Окслейда-Чемберлена, который травмировал колено в апрельском матче Лиги чемпионов против Ромы. Из-за этой травмы он не просто пропустил остаток сезона и ЧМ-2018, но и не сможет помочь команде в предстоящем сезоне.

Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:

Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была сексуальная модель, которая утешает Кариуса после нелепых ошибок.

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Теги: Алекс Окслейд-Чемберлен, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, Красотка пятницы, футбол, вне игры, девушка, фото
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