Звезда Ливерпуля проводит отпуск на пляже
Мохамед Салах отправился в отпуск перед началом нового сезона.
Лидер Ливерпуля Мохамед Салах наслаждается отпуском на песчаном берегу.
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Футболист пьет из кокоса и наслаждается видом вдали от людских глаз. Его окружает кристально чистая вода и белый песок. Фотографиями с отпуска Салах поделился со своими подписчиками в Instagram.
Не забывает египтянин и о развлечениях.
Ранее сообщалось, что капитан Реала Серхио Рамос сделал предложение своей девушке во время отпуска на Ибице.
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