Мохамед Салах отправился в отпуск перед началом нового сезона.

Лидер Ливерпуля Мохамед Салах наслаждается отпуском на песчаном берегу.

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Футболист пьет из кокоса и наслаждается видом вдали от людских глаз. Его окружает кристально чистая вода и белый песок. Фотографиями с отпуска Салах поделился со своими подписчиками в Instagram.

Мохамед Салах instagram.com/mosalah/

Не забывает египтянин и о развлечениях.

Мохамед Салах instagram.com/mosalah/

Ранее сообщалось, что капитан Реала Серхио Рамос сделал предложение своей девушке во время отпуска на Ибице.

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