Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Звезда Ливерпуля проводит отпуск на пляже

Комментариев: 0
Мохамед Салах отправился в отпуск перед началом нового сезона.
Мохамед Салах
Мохамед Салах
instagram.com/mosalah/

Лидер Ливерпуля Мохамед Салах наслаждается отпуском на песчаном берегу.

Читай также: Официально: Салах подписал новый контракт с Ливерпулем

Футболист пьет из кокоса и наслаждается видом вдали от людских глаз. Его окружает кристально чистая вода и белый песок. Фотографиями с отпуска Салах поделился со своими подписчиками в Instagram.

Мохамед Салах
Мохамед Салах
instagram.com/mosalah/

Не забывает египтянин и о развлечениях.

Мохамед Салах
Мохамед Салах
instagram.com/mosalah/

Ранее сообщалось, что капитан Реала Серхио Рамос сделал предложение своей девушке во время отпуска на Ибице.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Мохамед Салах, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры, отпуск, фото
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь