Маурицио Сарри прокомментировал свое назначение на пост главного тренера Челси.

Новый главный тренер Челси Маурицио Сарри поведал о своих основных целях, которые он хочет достигнуть в Лондоне.

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“Каждый, кто играет в футбол, пришел сюда в детстве, чтобы получать удовольствие. Надо баловать в себе этого ребенка, чтобы сделать себя лучше. Создать игру, которая будет приносить удовольствие - это первое, чего необходимо достичь.

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Моя цель - получать удовольствие от футбола максимально долгое время, и быть конкурентоспособным во всех турнирах до самого финиша. А моя личная цель - развлекаться, ведь самый большой подарок в жизни - весело проводить время, выполняя свою работу.

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Я уверен, что если команда будет получать удовольствие, то и наши болельщики тоже его получат. Я не хочу полностью менять клубную философию, ведь в последние годы это был один из лучших клубов Англии. Я хочу перенести свою философию в игру команды

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Однако стиль игры я смогу определить после закрытия трансферного окна. Я не могу прийти сюда и заменить 20 игроков. Нужно адаптироваться к тем футболистам, которые есть, и тогда я смогу понять, нужно ли мне что-то менять в своем подходе“, - приводит слова Сарри официальный сайт Челси.

Напомним, несколько дней назад Челси официально уволил Антонио Конте с должности главного тренера команды и назначил Маурицио Сарри на этот пост.

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