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Манчестер Юнайтед хочет приобрести двух игроков Баварии - The Independent

Комментариев: 2
Роберт Левандовски и Тиаго Алькантара могут стать игроками Манчестер Юнайтед.
Тиаго Алькантара и Роберт Левандовски
Тиаго Алькантара и Роберт Левандовски
Getty Images

Сразу два игрока Баварии могут покинуть состав команды и присоединиться к Манчестер Юнайтед.

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По информации The Independent, манкунианцы в качестве усиления рассматривают Роберта Левандовского и Тиаго Алькантару. Англичане планируют начать переговоры с мюнхенским клубом на следующей неделе.

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В минувшем сезоне Левандовски забил 29 мячей и сделал 2 результативные передачи в 30 матчах Бундеслиги, а Алькантара забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 19 матчах чемпионата Германии.

Ранее сообщалось, что форвард Баварии Роберт Левандовски принял решение остаться в команде, а на полузащитника мюнхенского клуба Тиаго Алькантару претендуют Реал и Ювентус, а также Барселона, за которую он играл с 2008 по 2013 год.

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Теги: Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, трансферы, Роберт Левандовски, Тиаго Алькантара, Бавария, чемпионат Германии по футболу, футбол
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Комментариев (2)
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Максим    19.07.2018, 12:23
Оценка:  0
Максим
Левандовски на ЧМ вообще ничего не показал....так себе игрок.
петенька  (аноним)  19.07.2018, 12:09
Оценка:  0
петенька
В пуканчик хочу!
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