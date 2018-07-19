Манчестер Юнайтед хочет приобрести двух игроков Баварии - The Independent
Сразу два игрока Баварии могут покинуть состав команды и присоединиться к Манчестер Юнайтед.
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По информации The Independent, манкунианцы в качестве усиления рассматривают Роберта Левандовского и Тиаго Алькантару. Англичане планируют начать переговоры с мюнхенским клубом на следующей неделе.
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В минувшем сезоне Левандовски забил 29 мячей и сделал 2 результативные передачи в 30 матчах Бундеслиги, а Алькантара забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 19 матчах чемпионата Германии.
Ранее сообщалось, что форвард Баварии Роберт Левандовски принял решение остаться в команде, а на полузащитника мюнхенского клуба Тиаго Алькантару претендуют Реал и Ювентус, а также Барселона, за которую он играл с 2008 по 2013 год.
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