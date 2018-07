Лондонский Тоттенхэм на своей официальной страничке в Twitter презентовал новую игровую форму на сезон 2018/19.

Читай также: Динамо представило форму на новый сезон

Домашняя экипировка “шпор“ выполнена в классических цветах клуба - белая футболка с изящным переходом в синий, дополненная синими шортами.

Читай также: Арсенал показал новую гостевую форму на сезон 2018/19

Гостевая форма Тоттенхэма выполнена в благородном темно-синем цвете, дополненным нежно-голубыми вставками и шортами такого же оттенка.

Техническим спонсором клуба является компания Nike.

Также клуб представил новые комплекты одежды для тренировок и путешествий команды.

It's not just about the kits.



😍 Check out our 2018/19 @NikeUK training and travelwear - https://t.co/UZlrvQw5T0#BuiltToRise #COYS pic.twitter.com/Py9Scuoyjz