Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Тоттенхэм представил новые комплекты формы на сезон 2018/19

Комментариев: 0
Лондонский клуб показал домашний и гостевой комплекты формы на будущий сезон.
Тоттенхэм представил новую форму на сезон 2018/19
Тоттенхэм представил новую форму на сезон 2018/19
tottenhamhotspur.com

Лондонский Тоттенхэм на своей официальной страничке в Twitter презентовал новую игровую форму на сезон 2018/19.

Читай также: Динамо представило форму на новый сезон

Домашняя экипировка “шпор“ выполнена в классических цветах клуба - белая футболка с изящным переходом в синий, дополненная синими шортами.

Читай также: Арсенал показал новую гостевую форму на сезон 2018/19

Гостевая форма Тоттенхэма выполнена в благородном темно-синем цвете, дополненным нежно-голубыми вставками и шортами такого же оттенка.

Техническим спонсором клуба является компания Nike.

Также клуб представил новые комплекты одежды для тренировок и путешествий команды.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед представил новый комплект домашней формы.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Тоттенхэм, чемпионат Англии по футболу, футбол, экипировка, фото
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь