Тоттенхэм представил новые комплекты формы на сезон 2018/19
Лондонский Тоттенхэм на своей официальной страничке в Twitter презентовал новую игровую форму на сезон 2018/19.
Читай также: Динамо представило форму на новый сезон
Домашняя экипировка “шпор“ выполнена в классических цветах клуба - белая футболка с изящным переходом в синий, дополненная синими шортами.
Looking 👌https://t.co/rtmr1V5GmG#BuiltToRise #COYS pic.twitter.com/zepnXfB4Px— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 19 июля 2018 г.
Читай также: Арсенал показал новую гостевую форму на сезон 2018/19
Гостевая форма Тоттенхэма выполнена в благородном темно-синем цвете, дополненным нежно-голубыми вставками и шортами такого же оттенка.
Техническим спонсором клуба является компания Nike.
Away 😍https://t.co/X97wN7bhwu#BuiltToRise #COYS pic.twitter.com/jOdZI8sZyG— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 19 июля 2018 г.
Также клуб представил новые комплекты одежды для тренировок и путешествий команды.
It's not just about the kits.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 19 июля 2018 г.
😍 Check out our 2018/19 @NikeUK training and travelwear - https://t.co/UZlrvQw5T0#BuiltToRise #COYS pic.twitter.com/Py9Scuoyjz
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед представил новый комплект домашней формы.
Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.
Полная версия правил