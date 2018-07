Голкипер Ромы покинул Италию и прибыл в Ливерпуль на медосмотр

Голкипер Ромы Алиссон в ближайшее время станет игроком Ливерпуля.

Футболист прервал свой отпуск и был замечен в аэропорту Рима, откуда он вылетел в Англию. Об этом сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своей страничке в Twitter.

Here is @Alissonbecker at Ciampino (Roma) airport. Ready to fly for #Liverpool @SkySport @SkySportsNews @OfficialASRoma @LFC pic.twitter.com/zO2ayd2ZAF