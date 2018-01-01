Голкипер Ромы покинул Италию и прибыл в Ливерпуль на медосмотр

Алиссон прервал свой отпуск ради трансфера в английский клуб.

Голкипер Ромы Алиссон в ближайшее время станет игроком Ливерпуля.

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Футболист прервал свой отпуск и был замечен в аэропорту Рима, откуда он вылетел в Англию. Об этом сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своей страничке в Twitter.

Источник отмечает, что в четверг, 19 июля, бразилец пройдет медосмотр в новом клубе и подпишет 6-летний контракт.

Напомним, Ливерпуль согласовал с Ромой трансфер голкипера Алиссона, который станет рекордным для игрока этой позиции.

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