Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Голкипер Ромы покинул Италию и прибыл в Ливерпуль на медосмотр

Комментариев: 0
Алиссон прервал свой отпуск ради трансфера в английский клуб.
Алиссон
Алиссон
Getty Images

Голкипер Ромы Алиссон в ближайшее время станет игроком Ливерпуля.

Читай также: Ливерпуль активировал опцию выкупа Шакири

Футболист прервал свой отпуск и был замечен в аэропорту Рима, откуда он вылетел в Англию. Об этом сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своей страничке в Twitter.

Источник отмечает, что в четверг, 19 июля, бразилец пройдет медосмотр в новом клубе и подпишет 6-летний контракт.

Напомним, Ливерпуль согласовал с Ромой трансфер голкипера Алиссона, который станет рекордным для игрока этой позиции.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, трансфер, Алиссон, Рома, чемпионат Италии по футболу, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь