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Зинченко покинет Манчестер Сити - Mirror

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"Горожане" приняли предложение Вулверхэмптона.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
instagram.com/zinchenko_96/

Украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко отправился с командой в предсезонный тур по США, однако все равно в ближайшее время сменит клубную прописку.

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По информации Mirror, "горожане" приняли предложение от Вулверхэмптона, который предлагал порядка 18 миллионов евро за футболиста. Также новость о трансфере подтверждает Sky Sports.

Издание отмечает, что интерес к Зинченко продолжает проявлять Фулхэм, который все еще надеется подписать 21-летнего хавбека.

Ранее сообщалось, что игрок Манчестер Сити Александр Зинченко попал в сферу интересов Ньюкасла.

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Теги: Александр Зинченко, Манчестер Сити, Вулверхэмптон, чемпионат Англии по футболу, трансфер, футбол
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