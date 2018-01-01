Зинченко покинет Манчестер Сити - Mirror

"Горожане" приняли предложение Вулверхэмптона.

Украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко отправился с командой в предсезонный тур по США, однако все равно в ближайшее время сменит клубную прописку.

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По информации Mirror, "горожане" приняли предложение от Вулверхэмптона, который предлагал порядка 18 миллионов евро за футболиста. Также новость о трансфере подтверждает Sky Sports.

Издание отмечает, что интерес к Зинченко продолжает проявлять Фулхэм, который все еще надеется подписать 21-летнего хавбека.

Ранее сообщалось, что игрок Манчестер Сити Александр Зинченко попал в сферу интересов Ньюкасла.

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