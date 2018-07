Трансфер голкипера Ромы в Ливерпуль может стать рекордным

Голкипер Ромы Алиссон в ближайшее время может стать игроком Ливерпуля, несмотря на интерес со стороны Челси.

По информации Bleacher Report, Ливерпуль предложил 66,8 миллионов фунтов (около 75,3 миллионов евро) за Алиссона. Эта сумма является рекордной за игрока этой позиции. На данный момент самым дорогим трансфером голкипера является переход Эдерсона Мораеса из Бенфики в Манчестер Сити за 34,7 миллиона фунтов (около 42,1 миллиона евро).

В клубе уверены, что сумеют договориться с Ромой, и уже начали подготовку к медицинскому обследованию вратаря.

По информации The Guardian, переговоры с 25-летнем футболистом лично провел наставник Ливерпуля Юрген Клопп. А британская журналистка Мелисса Редди на своей страничке в Twitter утверждает, что Алиссон дал свое согласие на переезд в Англию.

#LFC are cautiously optimistic of securing Roma's Alisson, valued at £66 million, in what would be a world record deal for a goalkeeper. Talks are progressing well. Player has indicated his willingness to move to Anfield.