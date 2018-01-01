Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Трансфер голкипера Ромы в Ливерпуль может стать рекордным

Комментариев: 0
"Красные" готовы выложить рекордную сумму за голкипера Ромы Алиссона.
Алиссон
Алиссон
Getty Images

Голкипер Ромы Алиссон в ближайшее время может стать игроком Ливерпуля, несмотря на интерес со стороны Челси.

Читай также: Ливерпуль воспользуется переходом Роналду в Ювентус, чтобы купить Дибалу - СМИ

По информации Bleacher Report, Ливерпуль предложил 66,8 миллионов фунтов (около 75,3 миллионов евро) за Алиссона. Эта сумма является рекордной за игрока этой позиции. На данный момент самым дорогим трансфером голкипера является переход Эдерсона Мораеса из Бенфики в Манчестер Сити за 34,7 миллиона фунтов (около 42,1 миллиона евро).

В клубе уверены, что сумеют договориться с Ромой, и уже начали подготовку к медицинскому обследованию вратаря.

Смотри также: Красотка пятницы: сексуальная модель, которая утешает Кариуса после нелепых ошибок

По информации The Guardian, переговоры с 25-летнем футболистом лично провел наставник Ливерпуля Юрген Клопп. А британская журналистка Мелисса Редди на своей страничке в Twitter утверждает, что Алиссон дал свое согласие на переезд в Англию.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль активировал опцию выкупа полузащитника Джердана Шакири.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, трансфер, Алиссон, Рома, чемпионат Италии по футболу, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь